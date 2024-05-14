Loong 9｜黃奕斌話同大家一齊知延期消息　暫未考慮拍拖專心工作

TVB的男團「Loong 9」原訂於4月28日於香港舉行首個售票見面會，但在活動舉行前一天，主辦方無預警地宣布翌日的見面會因為「不可抗力」的理由而未能如期舉行。本應是Loong 9成團後首個見面會，但現在就被延至6月再舉辦，成員之一的黃奕斌（Hugo）昨日（13日）出席完新一屆的《香港小姐競選》記者會接受《香港01》訪問時就為大家帶來見面會的日期：「應該都係6月9日到，應該差唔多大家就會陸續過嚟，跟住我哋就終於可以見面會啦！」

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黃奕斌（Hugo）今日（13日）出席完新一屆的《香港小姐競選》記者會接受《香港01》訪問時就為大家帶來見面會的日期。(胡凱欣 攝)

黃奕斌表示見面會實質是因為什麼原因而延期就不太清楚：「中間嗰啲詳細原因我哋就唔係好清楚，咁佢哋對外都係宣布一啲官方可能處理唔到嘅問題，我哋都冇太去了解中間詳細係咩。」他說到自己為了見面會亦準備了不少的表演及與粉絲的互動，所以對於活動需要延期舉行，團員都有點失望。他被問到有否與其他成員談過有關見面會延期的事，他回答說有，亦知道團員各自都準備了見面會的表演：「其實前一晚我都好落力去排緊第二日可能會跳嘅舞，咁突然間就收到消息話過兩日個見面會取消，我相信其他團員都會好似我咁失望。」

黃奕斌表示見面會實質是因為什麼原因而延期就不太清楚。(胡凱欣 攝)

黃奕斌被問到有否與其他成員談過有關見面會延期的事，他回答說有。(胡凱欣 攝)

至於有關內地小分隊（Loong 9 – S）日前（10日）於上海有活動，黃奕斌被問到是否早已知道時，他則說：「我都係同粉絲同一時間知，咁我又覺得可以理解嘅，因為佢哋可能某啲情況佢唔可以按時喺香港有見面會，但係佢哋可能自己先有活動，都可以理解嘅！」對於小分隊比他們齊人先有活動，他就說沒有不開心：「我會有我方式去排解，我自己可以掉番轉多啲去營業啊，多啲拍啲fans希望我去跳嘅跳舞片，咁我覺得都係另外一種方式同fans見面。」黃奕斌希望可以快點跟大家見面，談到合約問題時，他則表示：「合約嘅問題導致有啲kick。」

Loong 9的官方社交平台卻又宣布了另一個活動。(微博影片截圖)

黃奕斌理解兼明白內地小分隊（Loong 9 – S）有活動。(胡凱欣 攝)

黃奕斌被問到平時有沒有看港姐的習慣，他就表示知道但沒有留意：「我會睇決賽囉，我哋成家人一齊睇好開心，但中間可能唔會咁仔細去睇。」對於選香港小姐的標準，他則說：「我覺得佢要好有智慧，同埋佢係有屬於自己嗰種魅力，譬如佢學自由搏擊我係會好鍾意，即係好特別嘅一點。」被問到會否選香港小姐做女朋友時，他說：「我冇考慮過呢個問題，其實我依家好多都係focus究竟點樣先至可以有更加多嘅工作機會啊，同埋有更加多人鍾意，可能仲有考慮到呢個問題。」

黃奕斌暫時未考慮選女朋友。(胡凱欣 攝)