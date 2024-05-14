索爆人妻陀B七個月貼地逛超市被偶遇　迷你裙曬白滑長腿飊少女味

連詩雅 (Shiga) 去年4月結婚的與陳家樂結婚，兩人婚後都曾表示想努力造人，直到今年2月，連詩雅便趁元宵佳節在社交平台上率先報喜，宣布懷孕，不少圈中好友以及網民都紛紛留言祝賀。繼日前兩人結婚一周年，連詩雅於社交網貼出懷孕的靚相放閃後，本月初她又再次大曬孕肚，透露自己已懷孕27周，陀B將近7個月的她身材依然Fit爆。日前有網民就於超級市場偶遇連詩雅，並把她的動態生圖放到社交網上分享，見證了這位準媽咪的真實狀態。

陳家樂與連詩雅度過婚後首個新年兼情人節，第一次一齊派利是！（資料圖片/葉志明攝）

（連詩雅IG圖片）

（連詩雅＠IG）

該名網民出貼出幾張連詩雅的生圖，留言寫道：「在逛超市，觸碰到眼神了，一看竟是連詩雅，她的菲傭跟在她後面，她太nice了，很禮貌的有笑容回應。又瘦又高，就算在家附近，也穿搭得很好看和有化妝，不看肚子還看不出有寶寶」，又謂當時幾乎沒人打擾連詩雅。

從生圖可見，連詩雅大熱天時穿上長袖鏤空針織衫，配牛仔迷你裙和長靴。其實懷孕七個月的她，孕肚已經相當之大，不過從背面看完全看不出是個孕媽媽。她的腰肢和手腳仍十分纖幼，絕對是肥胎不肥人的fit爆孕媽咪，一身時尚穿搭加上白滑修長美腿，更是少女味十足。網民都紛紛留言驚嘆連詩雅的絕佳狀態，大讚她陀B真是陀得好靚：「唔似大肚婆」、「少女的身材，太羡慕了」、「好精緻」。

網民於超市偶遇連詩雅生圖。(小紅書)

網民於超市偶遇連詩雅生圖。(小紅書)

網民於超市偶遇連詩雅生圖。(小紅書)

連詩雅陀b陀得超fit。(ig圖片)

連詩雅陀b陀得超fit。(ig圖片)

連詩雅陀b陀得超fit。(ig圖片)

連詩雅陀b陀得超fit。(ig圖片)

連詩雅是個索爆孕媽咪。(ig圖片)

連詩雅是個索爆孕媽咪。(ig圖片)

連詩雅是個索爆孕媽咪。(ig圖片)