無限超越班2｜高海寧坦承壓力大　忍唔住喊：我不怕被罵的

內地綜藝節目《無限超越班2》近日播出最後一集，其中高海寧（高Ling)的表現一如既往的好，但似乎亦正因如此令其壓力非常之大。在分享自己感受時，她一度講到哽咽，坦承自己在演戲上是沒有天份的，所以唯有用盡全力地去演，一番真誠感言打動不少網民。

《無限超越班2》近日迎來收官之夜。（《無限超越班2》微博圖片）

在節目收官之作上，高Ling在《門徒》中的表現相當之好，反串飾演原由劉德華扮演的角色，對人物與情感的理解，亦處理得相當淋漓盡致，獲得不少網民稱讚。而導師們亦稱讚其一如既往的好，正可能如此令到有其他製作人在點評時，揚言對她有更大期望，要求更高一些，認為她可以做得更好一點，但總體上表演是不俗的。

高海寧在《門徒》中的表現相當之好。（微博圖片）

聽完大家的評論後，高Ling亦徹底打開心扉，有感而發地表示：「我是用生命演戲的演員，原因是我沒有很高的天份，我入行的時候，我演得很差，我也是一個比較直線思考的人，所以我演戲可能沒有很多的變化，這個是我很清楚我自己的問題。」過程中更一度講到哽咽。

高海寧有感而發。（微博圖片）

參與節目以來她的表現一直非常穩，時常獲得導師們稱讚，但正因如此令其感到非常有壓力：「我來到《無限超越班》其實我很想要老師們真的很真心地提點我，我不怕被罵的，我反而希望你們可以駡我，但是我聽到最多的是，高海寧你很好的你沒問題，但這句話其實讓我壓力非常的大，因為我既需要滿足大家的期望，但是我其實又很苦腦，我到底應該怎麼樣去演好這個角色。所以我很多晚我都睡不着覺，我只能說我真的盡力了，用我可以發揮到的東西，我在現場我完全燃燒盡自己地去在演。」

一度講到哽咽。（微博圖片）

無論時裝、古裝、警匪片等，高Ling都一一能駕馭，最終她更獲得4份片約邀請，人氣相當之高，開心表示：「我認定的一件事情是，我真的很喜歡演戲。」另外更獲得節目獨一無二的《無限精神藝員獎》，相當厲害。