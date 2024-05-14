蔡思貝現身廣州貼地率性一面逆轉負評　內地網民道出「被黑」主因

33歲的蔡思貝（Sisley）當年參加2013年香港小姐入行，雖然身為大熱之一的她，最後輸給另一大熱陳凱琳屈居亞軍，但卸任後即獲無綫力捧，劇接劇工作不斷，先後於2017年及2020年的《萬千星輝頒獎典禮》，憑《踩過界》系列中「趙正妹」一角獲得「最受歡迎電視女角色」及「最佳女主角」獎，登上視后之位。

蔡思貝是2013年香港小姐亞軍（視覺中國）

當年蔡思貝輸給另一大熱陳凱琳屈居亞軍，季軍是劉佩玥（視覺中國）

蔡思貝憑「趙正妹」一角贏得視后。（IG@sisleychoi）

惟蔡思貝入行以來緋聞不斷，異性緣極旺的她除了公開與麥秋成有過一段情外，又曾與胡鴻鈞、張振朗、余德丞及徐肇平等傳過緋聞，因此被封「人肉發電機」，甚至有指她介入王浩信及陳自瑤的婚姻，以致她觀眾緣一般，但蔡思貝一於少理，用作品證明，演技日趨成熟，不少人觀眾近年開始對她改觀。

蔡思貝入行以來緋聞不斷。（IG@sisleychoi）

異性緣極旺。（IG@sisleychoi）

2014年蔡思貝與排舞師麥秋成爆出戀情。（IG圖片）

當時蔡思貝與胡鴻鈞的緋聞也鬧得熱烘烘，外界已認定他們是一對。（IG圖片）

蔡思貝同余德丞非常老友。（IG@yuduck）

有指蔡思貝介入王浩信及陳自瑤的婚姻。

相反內地網民一直「企硬」，今年初TVB高層樂易玲進駐小紅書，大批網民湧入奉勸「別找蔡思貝演戲」，短短數小時更超過6,000人讚好。蔡思貝除了高EQ回應外，亦未有因此被嚇怕，近日她更赴廣州工作，並拍成短片連日來分享到小紅書，內地網民的反應竟大逆轉。

蔡思貝近日上廣州工作。（小紅書）

趕高鐵。（小紅書）

無敵側面。（小紅書）

好耐冇見蔡思貝長頭髮，網民讚靚女。（小紅書）

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內地網民在大型超市見到蔡思貝，大讚她靚女友善。（小紅書）

蔡思貝日前乘坐高鐵上廣州，興奮的她把過程拍成短片跟網民分享，之後她進入一間大型超市拍攝，期間被當地市民捕獲，大讚她Nice。而在最新一個貼文，蔡思貝則分享了去品嚐螺螄粉的片段，螺螄粉出名味道強烈，就連不少當地人都怕了這個味道，吃完覺得全身很臭，但蔡思貝一點都不介意，也沒有很姿整地怕醬汁沾到白色衣服上，反而食得勁滋味，全程沒有停過口，貼地率性一面終獲得內地網民認可，又大讚她長髮造型靚女求偶遇。

蔡思貝分享她去品嚐螺螄粉，電視話先吃。（小紅書）

食得好開心。（小紅書）

為食樣。（小紅書）

展露真性情。（小紅書）

廣東人不少得菜。（小紅書）

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網民紛紛留言：「思貝好靚，支持支持」、「美死」、「看了你好多部電視劇」、「支持你」等等；另外也有網民好奇問到：「其實佢一直都無講咩，點解咁多人咁多惡意」；有人回答說：「有水軍帶路」。

內地網民歡迎蔡思貝到廣州。（小紅書）

大讚蔡思貝可愛、靚女。（小紅書）

網民留言。（小紅書）