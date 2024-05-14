蔡思貝現身廣州貼地率性一面逆轉負評 內地網民道出「被黑」主因
撰文：陳釗
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33歲的蔡思貝（Sisley）當年參加2013年香港小姐入行，雖然身為大熱之一的她，最後輸給另一大熱陳凱琳屈居亞軍，但卸任後即獲無綫力捧，劇接劇工作不斷，先後於2017年及2020年的《萬千星輝頒獎典禮》，憑《踩過界》系列中「趙正妹」一角獲得「最受歡迎電視女角色」及「最佳女主角」獎，登上視后之位。
惟蔡思貝入行以來緋聞不斷，異性緣極旺的她除了公開與麥秋成有過一段情外，又曾與胡鴻鈞、張振朗、余德丞及徐肇平等傳過緋聞，因此被封「人肉發電機」，甚至有指她介入王浩信及陳自瑤的婚姻，以致她觀眾緣一般，但蔡思貝一於少理，用作品證明，演技日趨成熟，不少人觀眾近年開始對她改觀。
相反內地網民一直「企硬」，今年初TVB高層樂易玲進駐小紅書，大批網民湧入奉勸「別找蔡思貝演戲」，短短數小時更超過6,000人讚好。蔡思貝除了高EQ回應外，亦未有因此被嚇怕，近日她更赴廣州工作，並拍成短片連日來分享到小紅書，內地網民的反應竟大逆轉。
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蔡思貝日前乘坐高鐵上廣州，興奮的她把過程拍成短片跟網民分享，之後她進入一間大型超市拍攝，期間被當地市民捕獲，大讚她Nice。而在最新一個貼文，蔡思貝則分享了去品嚐螺螄粉的片段，螺螄粉出名味道強烈，就連不少當地人都怕了這個味道，吃完覺得全身很臭，但蔡思貝一點都不介意，也沒有很姿整地怕醬汁沾到白色衣服上，反而食得勁滋味，全程沒有停過口，貼地率性一面終獲得內地網民認可，又大讚她長髮造型靚女求偶遇。
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網民紛紛留言：「思貝好靚，支持支持」、「美死」、「看了你好多部電視劇」、「支持你」等等；另外也有網民好奇問到：「其實佢一直都無講咩，點解咁多人咁多惡意」；有人回答說：「有水軍帶路」。
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