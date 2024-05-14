《聲夢2》劉詠彤突揭母親去年已病逝　曾為女兒前途隱瞞乳癌復發

24歲的劉詠彤（Angel）參加《聲夢傳奇2》入行，在比賽中得到超越進步獎。她過往曾在訪問中講過，自己原本在澳洲讀書，突然回港參加比賽主要有兩個原因，一是疫情，二是母親第三次乳癌復發。近日適逢母親節，有人問到劉詠彤如何度過，而她卻在社交平台透露，母親去年已經離世。

24歲的劉詠彤（Angel）參加《聲夢傳奇2》入行。（IG@angelauwt）

劉詠彤熱愛表演。（IG@angelauwt）

兩母女曾在訪問中談及抗癌辛酸，母親一確診時已是乳癌第三期，要全乳切除，又要做電療、化療，對當時只是小學一年級的劉詠彤來說，根本不懂如何面對，只可以哭，以及幫媽媽按摩希望讓她舒服一點。而9年後母親乳癌復發，但當時劉太不想影響女兒的升學計劃，只是默默地做手術、食標靶藥，而復發一事也被兩夫婦收藏得很好，遠在海外的劉詠彤毫不知情。

劉詠彤6歲時就面對母親患乳癌，完全不懂面對，只可以哭，以及幫媽媽按摩。（TVB）

劉詠彤與媽媽感情要好，二人常透過書信溝通。（TVB）

劉詠彤到海外留學之時，劉母乳癌復發，雙親因不想影響女兒的升學計劃而選擇隱瞞病情。（TVB）

可惜到2020年，劉媽媽第三度乳癌復發，今次再也瞞不住，而且癌細胞甚至已入骨和擴散，劉詠彤雖然想讀到大學畢業、完成母親的心願，但還是決定回港，因緣際會參加了《聲夢傳奇2》，劉媽媽曾說：「以前覺得佢完成大學先可以維持生活，原來係框死咗佢。今次比賽，我先知道佢咁鍾意表演。」而為人母親的她，想法也跟以前不同，不強求女兒讀碩士、博士，只求她做個有禮貌的人，不要因成名而囂張就夠。

2020年，當得悉母親第三度癌症復發，劉詠彤放棄澳洲的學業回港，也因而參加了《聲夢傳奇2》。（TVB）

劉媽媽見到女兒參賽的表現，才發現對方原來如此喜歡表演，不再強求她必須完成大學，不想框死了她的發展。（《聲夢傳奇2》截圖）

《聲夢傳奇2》播出時，劉詠彤曾讀出母親的親筆信，透露二人因一個原因常以信件溝通，非常感人。她哭著說：「嗰時知佢Cancer發作，我好驚可能有一日佢睇唔到我實現自己夢想，所以我決定踏出呢一步。」她聲線抖震說：「佢有咗呢個病之後……我好驚有一日佢……萬一唔好彩，走咗，起碼……如果佢唔喺度仲有啲紙仔陪住我，所以我一路都有Keep。」

Angel參加《聲夢2》期間，母親正值癌病復發，她在節目中講母親講到喊，直言：「我好驚有一日佢……萬一唔好彩，走咗。」（《聲夢傳奇2》截圖）

日前是母親節，相信是有人跟她談起過節時，一直希望將母親病況低調的劉詠彤，就不得已透露其實母親已於去年10月離世。她說：「大家不要再提及關於我媽媽的事了，我一直沒有公開的說，是因為想給家人及自己留一點私隱，其實媽媽去年10月已經離開了。關於母親節的一切我都避而不談，希望大家能理解，也請不要問關於我媽媽的事了，謝謝🙏🏻」令人心酸。

劉詠彤一直將母親病況和死訊低調，但近日因為母親節常被問起有關媽媽的事，她才不得已透露母親去年10月已離世。（Threads@angelauwt）