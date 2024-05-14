張馳豪潘靜文演唱會將近壓力大到爆　積極投入排練望擦出新火花

演唱會《音樂出沒 First Jump 》即將於星期六（18日）於海洋公園怡慶坊舉行，為《音樂出沒》系列打響頭砲！今日主辦單位宣布演唱會門票已經全數售罄，感謝各位樂迷熱情支持！《音樂出沒 First Jump》是整個演唱會系列的「頭炮」，由《聲夢一》張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）和潘靜文（Sherman）攜手演出，將為觀眾帶來一場結合音樂、舞蹈及視覺效果的演唱會。

《聲夢一》張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）和潘靜文（Sherman）攜手演出。

演唱會綵排於上周正式展開，三位正積極排練，當中最有「開騷」經驗的Aska承認今次的壓力特別大：「這次演唱會除了唱歌外，還會有很多新嘗試。演唱會中將會穿插著很多新元素，希望繼續努力排練，盡力做好自己。」

平日計仔多多的Felix就指在這次的準備過程中用上了一招向前輩偷師的秘技：「這個秘技就是將整個演唱會的歌單由頭到尾無間斷地唱一次，加上自己現在每天會邊跑步邊唱歌練氣，希望能夠將狀態提升。」

平日計仔多多的Felix就指在這次的準備過程中用上了一招向前輩偷師的秘技。（IG圖片）

Sherman早前曾於社交平台發文公開承認自己因壓力爆煲而爆喊：「這次算是我們三人第一次去擔起一個演唱會，感到的壓力相當大。多謝大家的關心慰問，用了很多時間去調整心態，早前更不幸患上流感，幸好已經趕及康復，希望屆時可以呈現到一個高水準的演出給觀眾。」

Sherman早前曾於社交平台發文公開承認自己因壓力爆煲而爆喊。

在選曲上，三位異口同聲同意是非常特別，希望可以與其他成員刷出新火花兼帶給觀眾驚喜。Felix也先賣個關子：「今次會以舞台劇的形式去呈現歌曲，在演唱會開頭的部份希望觀眾可以專心留意他們想傳達給大家的訊息。將氣力留在後半部分才盡情歡呼。」當談到排練的趣事，Sherman自嘲身體不太靈活，首次與Aska排練時，因為舞蹈上會有攬腰的動作，自己不知怎跳時會導致Aska動作尷尬不知所措，令到大家都束手無策，場面非常搞笑。

在選曲上，三位異口同聲同意是非常特別，希望可以與其他成員刷出新火花兼帶給觀眾驚喜。

早前，三人亦於旺角鬧市中在宣傳車上進行了一場快閃表演，為演唱會預熱並與歌迷近距離接觸。「感謝歌迷的支持，活動後收到很多朋友在社交平台上 Tag返我地，俾支持我地！」三人承諾會為觀眾帶來一場精彩的演唱會，共同創造美好回憶。