東張｜何太擺檔首日搵獵物　何伯否認飲迷暈湯︰後生仔唔夠我嚟

76歲何伯再娶細30歲內地女連日被瘋狂洗版，昨晚（14日）播出嘅《東張西望》，何太展示自己嘅A貨手貨同珠寶首飾，但最後不忘大曬何伯情人節時送嘅龍鳳鈪，約值10萬元。

《東張西望》連日直擊何生何太個案，今日更訪問街市檔主。（影片截圖）

今晚（15日）播出一集，連街市檔主都對何太有意見，指佢一早處心積慮喺街市尋找獵物，有機心地送上「迷湯」。有街坊指何伯為人熱情健談，不時喺街市同人吹水、打發時間。而何太第一日擺臨時檔時，已同大家講自己失婚，想搵個單身男人，大家都覺得佢有問題，仲不斷提醒何伯要小心。

不過去到到第三日，街坊們已經見到何太出動花旗參水、果皮水 ，又會剝埋橙俾何伯。「佢第一日同人講自己離咗婚5年，同何伯講想搵個單身男人，問有冇人可以介紹俾佢，話自己有個仔，18歲左右。」呢位報紙檔檔主又指，何太亦有向婚理髮師埋手，加對方微訊。理髮師受訪時表示閱人無數︰「一聽佢講嘢就知佢釣魚，我覺得佢搵魚。」

對於被指「介紹單身男人」、「做乾女、老婆都得」，何伯表示當初何太第一句說話的確無係咁話，但由於佢自己一眼就睇中對方，所以「留返自己用」。而被指煲「迷暈湯」、「喺湯加偉哥」，何伯就咁話：「點會迷暈湯？越飲越精神 ，後生仔唔夠我嚟。」又指前妻離開9年，一直無搵過其他女人。