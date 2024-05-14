東張西望｜何太兒子現身接受訪問力撐佢唔貪錢：我會全力支持你

TVB的《東張西望》連日來訪問引起全城熱話的何伯及「新何太」，今日（14日）二人再次現身接受訪問，更繼續由「東張女神」梁敏巧採訪。在訪問中何太全程捉著何伯的手，力證二人「情比金堅」。昨日（13日）預告中已有二人相識的街市其他檔主，現身大爆何太是「機心女」，還不時煲「迷魂湯」予何伯，直指何太對何伯只是虛情假意，何太早已視何伯為「獵物」。

《東張西望》連日來訪問日前引起全城熱話的何伯及「新何太」。（節目截圖)

檔主陳生陳太指何太第一天已經四出「釣魚」，而旁邊的理髮店檔主亦是她的目標之一，他表示何太曾問他要電話，但他沒有給，只給了微信：「一睇就知佢係釣魚啦！」陳生陳太更指曾叫何伯小心一點，但可惜已經太遲，他們進展得太快。

最後，何太兒子更現身接受《東張西望》訪問，他稱承受巨大壓力也要說真話：「覺得阿叔呢真係臨老入花叢，咁老仲……」但他還未說完，就被何太截住：「你唔好講呢啲嘢！」

旁邊的理髮店檔主亦是她的目標之一，他表示何太曾問他要電話，但他沒有給，只給了微信：「一睇就知佢係釣魚啦！」（節目截圖)

而明天（15日）的預告中，何太兒子現身力撐她，力證媽媽絕非貪錢︰「媽咪，我會全力支持你！」為什麼何太兒子會突然改變立場支持媽媽，就要等明天《東張西望》揭曉內情。網上更出現疑似何伯子女的帖文，指會歸還450萬，明天將會一一公開。

何太兒子現身力撐，力證媽媽絕非貪錢。（節目截圖)