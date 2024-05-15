丁子朗勁期待同龔嘉欣譜「姐弟戀」　突然笑到抽搐究竟講緊咩？

TVB新劇《香港探秘地圖》昨日（14日）舉行造型暨拜神儀式，劇中演員出席記者會，包括有：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、倪嘉雯、袁文傑、莊思明、蔡國威、楊玉梅、鄧伊婷、袁鎮業、莫家淦、黃子桐、關曜儁、阮政峰等人。丁子朗表示劇如其名，會在香港不同地方進行拍攝，亦會有不同的單元，是一套有不同元素的小品。他透露劇中將會飾演一名導演，劇中亦會與龔嘉欣發展「姐弟戀」。

TVB新劇《香港探秘地圖》昨日舉行造型暨拜神儀式。（葉志明 攝)

劇中演員出席記者會，包括有：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、倪嘉雯、袁文傑、莊思明、蔡國威、楊玉梅、鄧伊婷、袁鎮業、莫家淦、黃子桐、關曜儁、阮政峰等人。（葉志明 攝)

丁子朗指今次是第二次與龔嘉欣合作，之前曾一起拍過《堅離地愛堅離地》，但當時因為二人沒有對手戲及第一次拍劇，所以到今次才相認。而丁子朗亦有提到第一次拍綜藝節目則是與黎耀祥合作，更一起去「浸溫泉」，但他口誤說「同祥嫂一齊」，黎耀祥即時搞笑地說「你幾時同我老婆去沖涼？」全場立即捧腹大笑。

丁子朗指今次是第二次與龔嘉欣合作，之前曾一起拍過《堅離地愛堅離地》。（葉志明 攝)

丁子朗亦有提到第一次拍綜藝節目則是與黎耀祥合作，更一起去「浸溫泉」，但他口誤說「同祥嫂一齊」。（葉志明 攝)

黎耀祥同祥嫂。（葉志明 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時提到即將要在炎炎夏日中進行拍攝：「炎炎夏日就去好多唔同嘅外景啦，去好多唔同嘅地方，通常都係啲山旮旯嘅地方，冇冷氣嘅地方，所以造型上面都特登著啲牛仔褲同長袖嘅戶外衫，希望到時唔好受到呢個蚊叮蟲咬！」他講到劇情內容，他們是一隊探秘小隊：「由祥哥帶領啦，有嘉欣啦，我同倪嘉雯啦。我哋4個會一齊發掘香港一啲唔同嘅故事，透過唔同單元發展感情啊，愛情啊，親情嘅溫情小品嚟。」

丁子朗接受《香港01》訪問時提到即將要在炎炎夏日中進行拍攝。（葉志明 攝)

丁子朗劇中會飾演導演。（葉志明 攝)

至於造型會上亦有人穿上「古裝」，所以丁子朗被問到劇情是否橫跨很多年，他則說是絕純現代劇，然後邊笑邊抽搐說：「因為純粹畀大家影吓特別啲啫！因為我哋去好多香港傳統啲嘅地方，咁佢哋可能有啲傳統啲特色嘅衫。」他解釋說只想讓大家看到特別一點的服裝，而並非劇情的需要。

至於造型會上亦有人穿上「古裝」。（葉志明 攝)

丁子朗邊笑邊抽搐說：「因為純粹畀大家影吓特別啲啫！」（葉志明 攝)

丁子朗談到劇中與龔嘉欣的姐弟戀就表現出非常期待：「因為我上次同佢合作已經係我19、20歲嘅時候，我第一套戲《堅離地愛堅離地》，亦都係佢第一套做女主角嘅戲，跟住嗰陣時拍完就冇合作過。」他十分期待多年後再與龔嘉欣合作會有什麼火花，他亦說到與黎耀祥合作獲益良多，可以在拍攝過程中上了一課。

丁子朗談到劇中與龔嘉欣的姐弟戀就表現出非常期待。（葉志明 攝)

丁子朗亦說到與黎耀祥合作獲益良多。（葉志明 攝)

而早前網絡上流傳丁子朗將會加入《愛．回家之開心速遞》飾演三太（樊亦敏 飾演）的兒子Joe，他本人直接否認會加入的消息：「其實我就冇聽過嘅坦白講！你哋問我嗰陣我都一頭霧水，都唔係好清楚，因為我哋都係last minute被通知要做啲咩嘢。」他本人直接說出Joe不是由他來出演，相信一眾的粉絲都感到失望。

早前網絡上流傳丁子朗將會加入《愛．回家之開心速遞》飾演三太（樊亦敏 飾演）的兒子Joe。（葉志明 攝)