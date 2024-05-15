79歲陳惠敏自揭3年前患腦癌　花7位數字抗癌：話唔驚就假

陳惠敏成功抗癌，連醫生都話係奇蹟。

陳惠敏在2020時中風兼患有肺癌，經過治療後康復情況理想。近日他接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，自揭 3年前曾患上腦癌！他在訪問中揭示：「有一輪我喺屋企落梯都覺得有啲暈暈哋，成日覺得有啲唔妥，點知有一次落樓梯之後，突然成個人暈咗，之後咪去醫院檢查，檢查完之後，發現個腦有粒好似綠豆咁大嘅嘢，影響咗成個人，有時候會覺得好唔清醒。」

陳惠敏話最要多謝太太嘅照顧。

陳惠敏表示由於有運動底子，所以完全不用化療和電療，只需打針同食藥。「連標靶都唔使做，只係每20日返去醫生度吊針，吊咗差唔多一年，每吊一次都要7、8萬，都用咗好多錢，用咗百幾萬，不過而家健康好番，冇乜大礙。」現已完全康復，不用再定期檢查。不過回想確診患癌一刻，呢位英雄人物都話好驚：「話唔驚就假，係人都怕死，點會諗到個腦會有cancer？嗰陣係好嚴重，成日暈，睇嘢又睇唔清楚，因為係喺右邊個腦發現，影響咗左邊嘅身體，所以我而家都有少少唔係咁靈敏，仲有啲痺，仲試過冇乜力。」

拎拐杖係因為換咗髖關節，行路唔平衡。（資料圖片）

對於近日被影到駝背撐拐杖的相片，陳惠敏表示因年輕時習武，令腳嘅軟骨如今所餘無幾，行路都痛。「最近幾個月就做咗一個髖關節手術，換咗一個金屬落去。」由於手術後，行路不平衡所以需要借用拎拐發力。