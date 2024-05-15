謝霆鋒英國踩單車被偶遇片段流出　因一事惹網民爭議：沒人管嗎

謝霆鋒前日（13日）應邀到英國出席倫敦時裝週，作為香港代表現身時裝大牌早春時裝騷，謝霆鋒身披灰色衞衣，真空未穿貼身衣物，露出鋼板級結實胸肌現身會場，十分搶鏡。除了參與時裝週活動，謝霆鋒也順道在當地遊覽一下，寓工作於娛樂。昨日（14日）就有網民於社交網分享了在英國偶遇謝霆鋒踩單車的片段。

謝霆鋒出席倫敦時裝週，身披灰色Gucci衞衣，真空未穿貼身衣物，露出鋼板級結實胸肌現身會場！（視覺中國）

謝霆鋒將長髮綁成細辮，顯得側面五官輪廓立體分明，下顎線條亦非常尖削。（謝霆鋒IG圖片）

該名網民以「在倫敦Chelsea 偶遇謝霆鋒在騎自行車」為題，留言寫道：「閃現倫敦，結果在Chelsea 偶遇謝霆鋒騎車了！車子開到他旁邊，一轉頭發現這這這有點眼熟啊，掄起手機開始拍。然後！他還回頭看了！對視上了！看到真人最大的感受就是好鬆弛好有少年感 55555 而且哥你咋騎這麽快啊哈哈哈哈哈哈」短片中謝霆鋒一身時尚打扮，背着背包，戴着太陽眼鏡在騎單車，帥氣有型，少年感爆燈。此post一出即惹來網民熱議，大批網民都留言激讚謝霆鋒是不老男神，不過有網民竟然指他騎單車不配戴頭盔：「不帶頭盔 真的嗎 沒人管嗎」隨即有不少網民反駁他表示：「騎這車還要戴頭盔嗎」、「騎自行車為啥一定要戴頭盔？？」、「你們那騎自行車也要帶頭盔嗎」，可是也有網民指出在英國踩單車是要戴頭盔的。

謝霆鋒在英國踩單車被偶遇。(小紅書)

謝霆鋒在英國踩單車被偶遇。(小紅書)

謝霆鋒在英國踩單車被偶遇。(小紅書)

謝霆鋒在英國踩單車被偶遇。(小紅書)

謝霆鋒在英國踩單車被偶遇。(小紅書)

謝霆鋒踩單車沒戴頭盔惹爭議。(小紅書)

謝霆鋒踩單車沒戴頭盔惹爭議。(小紅書)

謝霆鋒踩單車沒戴頭盔惹爭議。(小紅書)

謝霆鋒踩單車沒戴頭盔惹爭議。(小紅書)

謝霆鋒踩單車沒戴頭盔惹爭議。(小紅書)