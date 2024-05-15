馬德鐘自爆曾患脂肪肝　食素調養每年做體檢：各方面都好好

現年55歲的馬德鐘今（15日）現身醫療活動，身穿白色西裝Look現身的他，猶如白馬王子，帥氣十足，引來現場閃光燈閃個不停。而在接受《香港01》訪問時，他則自爆曾體檢驗出有脂肪肝，幸好之後專注調養身體吃素，脂肪肝問題就消失。

馬德鐘擔任醫療集團代言人。（陳順禎攝）

作為醫療集團代言人，在問到酬勞方面是不是很滿意時，他就二話不說：「滿意，我覺得定期body check好緊要，預早知道身體有咩問題，盡早醫療。（幾耐做一次體檢？）其實我每年都有做，（會唔會忌諱疾醫？）我好多身邊嘅朋友都係，唔check啦check有咩事仲麻煩，醫唔醫好呢？梗係唔係啦！一定要盡快知道身體有咩狀況。其實好多時候好多病你越早知道你嘅資料就好簡單，但當你去到一個不可逆轉嘅時候，嗰陣時先嚟醫已經好論盡。」而他亦相當關心家人健康問題，亦會叫他們定期做體檢。

馬德鐘每年都會進行體檢。（陳順禎攝）

每年都做體檢的馬德鐘，當問到在這麼多次的體檢中，有沒有發現過身體出現問題時，他就表示：「其實我自己六年前有脂肪肝，因此我就好注重自己嘅身體，我就改咗食素，我一向唔食煙唔飲酒，所以係好快嘅時間已經冇咗脂肪肝。（食素後身體好好多？）好返好多，不論身體各方面指數、精神狀況，各方面都好好。」而他現在亦保持吃素多年，再加上做運動，身體都很健康。

馬德鐘自爆曾患有脂肪肝。（陳順禎攝）

另外，目前忙於四出登台的他，日前與薛家燕、黎耀祥、陳展鵬、羅家良一起在新加坡演唱，他表示這個組合非常開心：「同幾位唔同嘅視帝一齊，我覺得呢個組合冇得頂。因為大家喺台上面好合拍，我直頭喺下面睇到都唔記得到我上台，坐埋食飯啲話題都好歡樂。」又大讚家燕姐好有正能量，大家合作得非常開心。