晚吹︱苔苔自爆有試過被人襲擊胸部　憶述對方：直接撞落我個胸

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》日前播出第十八集，由ERROR肥仔（梁業）和何啟華（DeeGor）共同主持，本集邀請來自台灣擔任Cosplay工作的苔苔作客，並在節目當中換上日本流行的手遊造型打扮登場，令觀眾大飽眼福！

《晚吹- 404_886流量密碼》本集邀請來自台灣擔任Cosplay工作的苔苔作客。（影片截圖

苔苔指自己以前的職業是外拍模特兒及直播主，所以儲了一筆錢去實現自己Cosplay的夢想，以及推出個人寫真集。談及現時在Cosplay界的收入，她幽默表示：「與她IG追蹤人數27萬的數目差唔多，以IG follow嚟講算係高。」她透露自己有工作室可以存放Cosplay衣服，又或者有需要的時候問別人借取Cosplay衣服。

苔苔指自己以前的職業是外拍模特兒及直播主。（影片截圖）

被問到工作時最難忘的經歷，她踢爆曾經有一場活動有一位Cosplay護士裝扮的人竟然與粉絲在車廂發生性行為，並表示：「口交嘅方式服務佢嘅粉絲，然後竟然有人發文話今日真係好舒服，我就嚇親！」她繼續指對方只是穿護士服，但真正的身份不是Cosplay界人士！

苔苔踢爆曾經有一場活動有一位Cosplay護士裝扮口交嘅方式服務粉絲。（影片截圖）

講到過往穿着Cosplay裝扮時，有否被性騷擾，她說：「有一次去廁所，我有被人襲擊胸部，佢係攞住一部手機，跟住直接撞落我個胸度就走咗，我就好嬲咁樣問佢係咪摸我個胸，跟住佢就道歉。」