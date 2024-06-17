專訪｜呂良偉氣功班連外國人都報讀：練兩三個月身體已經好強壯

呂良偉早前接受《香港01》訪問，除了分享當年拍電視劇《上海灘》及電影《跛豪》的趣事外，亦分享了他的養生之道，雖然呂

良偉已經67歲，但感覺越來越後生，而且皮膚有彈性自然，絕不「膠面」，原來他自我研發氣功、武功三十多年，有自己一套獨門功夫。

「每日練十五分鐘左右，你堅持兩、三個月身體已經好強壯」，呂哥更爆有不少女仕跟他學習，原因是她們遇到不育問題，但跟他學了三個月後，身體出現良好變化，呂良偉：「而家生咗兩個女」

呂良偉日日練功，飲食亦清淡為主，難怪67歲依然感覺年輕

呂良偉表示自己研習氣功、武術有二、三十年，已經研發了一套系統，他說：「第一 、要keep得好，你的心態好緊要，要以人為善，不可以有太大的貪念，另外要懂得飲食，有足夠的休息睡眠時間，還有適當的運動，運動其實對我們是很重要的一環，因為如果不運動，我們的身體很多機能都會衰退，所以我們一定要去運動，但很多種運動，都是對你的身體和關節都有損傷，我們又要懂得一個方法，可以令到我的骨節關節肌肉，不勞損之外，還要增強它的耐力和肌肉，還有彈性這個很重要，所以我練了這麼多年來，研究了一套方法，很簡單有效而不辛苦，只要你堅持做下去，每天用十多分鐘，就可以完成一個循環，你就會像我這樣，越來越年輕。」

67歲呂哥型到呢⋯⋯

呂良偉還表示有很多人包括外國人都有興趣跟他學習，已經有美國、英國想他開班授課，上堂的更有不少女性，原來很多都因為有不育問題，他說：「有幾個學員是女士，她們來學的原因是因為她們想懷孕，但醫生都告訴他們機會很微，跟我學完之後，她們堅持了差不多三個多月，竟然醫生告訴她們懷孕了，現在已經生了兩個女兒，（傳聞學費很貴？）學費其實不貴，有啲朋友講笑話值過百萬，我邊有可能收咁貴？最重要是分享給大家學習。」