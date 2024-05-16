家族榮耀｜林峯車震戲成熱話　車震女係選美亞軍兼武林高手

《家族榮耀之繼承者》昨晚（15日）播出的第三集，高浚（林峯飾）與丘皓兒（佘詩曼飾）的分手真相終極曝光，原來因為天性愛玩的高浚夜蒲期間與惹火女子一撻即著兼演變至激吻兼車震，直擊事件經過的皓兒打電話試探高浚時，高浚更企圖撒謊矇混過去，結果罪加一等分手收場。



林峯呢個減齡Look好ok！佢最近真係演嗰樣、似嗰樣。

「車震女」林雪卉身手不凡＋腹肌勁搶

林峯激吻戲對象原來係選美亞軍。

林峯激吻戲對象原來係選美亞軍。

阿佘作為女友見面，一秒變面好正常。

阿佘作為女友見面，一秒變面好正常。

林峯林雪卉車上激戰。

林峯林雪卉車上激戰。

林峯林雪卉車上激戰。

昨晚林峯無論是車震及激吻戲均相當震撼眼球，並引發「車震女主角」亦成為網民起底目標。飾演林峯車震對手的長髮大眼美女是馬來西亞藝人林雪卉（Sandra），曾在Miss Global 2021/2022選美活動中獲得第二名，一對無敵逆天長腿相當無敵，並同時兼顧模特兒工作，驟眼看更似是馮盈盈及周汶錡混合體。

林雪卉在IG分享與佘詩曼合照。（IG：@sandralimofficial）

林雪卉在IG分享與林峯合照。（IG：@sandralimofficial）

22歲林雪卉是選美亞軍。（IG：@sandralimofficial）

22歲林雪卉是選美亞軍。（IG：@sandralimofficial）

Sandra是動靜皆宜代表，經常會做gym加以鍛鍊，操出結實又線條分明的亮麗腹肌。除了身形線條一流，Sandra身手亦相當了得，踢腿出拳快如閃電外，瑜伽高難度動作亦全部輕鬆KO，絕對多才多藝。

22歲林雪卉是選美亞軍。（IG：@sandralimofficial）

22歲林雪卉動靜皆宜滿身肌肉靚線條。（IG：@sandralimofficial）

林雪卉IG勁多靚相。（IG：@sandralimofficial）

林雪卉IG勁多靚相。（IG：@sandralimofficial）

林雪卉IG勁多靚相。（IG：@sandralimofficial）

22歲林雪卉動靜皆宜滿身肌肉靚線條。（IG：@sandralimofficial）

22歲林雪卉動靜皆宜滿身肌肉靚線條。（IG：@sandralimofficial）

22歲林雪卉動靜皆宜滿身肌肉靚線條。（IG：@sandralimofficial）