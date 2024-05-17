鄧兆尊自爆曾遭同劇女星睡衣勾引：真係乜都凸晒出嚟咁濟

翟威廉自揭有海量性伴侶，鄧兆尊昨客「田豪祖3寶」直播主持時，表示欣賞對方夠坦白，事關藝人都是常有七情六慾。被問到圈中有無「大兜亂」關係時，鄧兆尊索情以「炒粉」去形容，仲話曾經有同劇女演員邀請上門，仲以性感睡衣迎戰⋯

節目中，被問到有無圈中人主動送上門做性伴侶時，鄧兆尊表示：「點會冇？以前有一個同我拍同一套劇嘅女演員，放咗工叫我幫佢整個漏水嘅擺設，佢話壞咗，可唔可以放工有時間嚟幫佢整？我話好，去到一開門，嘩，喱士睡衣，真係乜都凸晒出嚟咁濟，我好奇怪行入去間屋，點知佢仲同工人講：『鄧生我同佢冇嘢㗎，佢嚟整嘢！』我一整完緊係即刻走，嗰個情景好明顯係一個局，仲整落去？我唔係何伯呀大佬！」鄧兆尊續說之後有已婚男對人「中招」，又話該女星愈搬愈近該男藝人。

鄧兆尊坦言有不少女星主動向他埋身。

鄧兆尊之後表示搵藝人作性伴侶比較有保障，但亦都有缺點。「始終男女都有身分，一線食四線，四線一定受氣。而家出面有好多公關會安排好多嘢，中介有好多著數，唔淨係講錢。試過有女藝人，而家冇做呀喇，當時同我講話想賺啲錢，我答佢搵我都幫佢唔到，佢話：『你不如圈養我啦！』我介紹咗朋友俾佢。」之後鄧兆尊總結圈中玩家有樣睇，「通常結咗婚先爛玩，仲曬手機啲仔女相，所以出去做咩，人哋都唔會追究你，令人唔好有憧憬以為可以做女朋友。」