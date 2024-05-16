圈中靚媽生B後激減50磅　44吋孕肚變纖腰孫慧雪分享秘訣

懷胎十月生BB絕非易事，除了十級痛楚陣痛，身體亦面對極大變化。先後誕下兩名兒子的孫慧雪，兩個仔都是巨型SIZE，陀B時超越44吋孕肚，阿雪近日興奮分享，成功減掉50磅﹗



孫慧雪婚後誕下2名兒子。（IG：@snow711）

孫慧雪婚後誕下2名兒子。（IG：@snow711）

阿雪近日分享穿上孕期牛仔褲照片，見到腰圍相距近一倍相當誇張﹗她興奮表示：「講真！！自己都從來冇諗過，竟然可以喺肉肉一歲前減咗50磅，好開心呀～～呢兩日整理衣櫃，好多衫可以唔要啦！」網民紛紛追問秘訣，阿雪笑言：「秘訣就係又返工又要湊小朋友😂」

孫慧雪第2胎孕肚曾達44吋。（IG：@snow711）

孫慧雪第2胎孕肚曾達44吋。（IG：@snow711）

孫慧雪早前修身廣告曝光身材fit到漏。（IG：@snow711）

孫慧雪早前修身廣告曝光身材fit到漏。（IG：@snow711）

其實早前她已分享過修身歷程：「一個最真實的分享，由78kg——>55kg，記得生第一胎，成功減肥之後，好多人話，第一胎實keep到，睇吓佢生第二胎都減到先講啦！結果陀第二胎，真係唔係食好多，都撼撼聲增磅！首先，我好乖咁去紥肚，做機！而同時又好努力做運動，包括重力訓練同跑下機！節食方面，其實我第一餐會食有澱粉質嘅食物，例如牛肉通粉，魚蛋米粉，或者雞扒飯，但係個飯就食少啲，到下午茶，會食香蕉，雞蛋，到咗夜晚，我就食蒸魚加碟菜，或者食啲肉+菜+水果！keep住呢個習慣，只係維持咗幾個月，就瘦咗咁多啦，希望我呢個例子，會鼓勵到想瘦嘅大家同想keep嘅媽媽啦！」

孫慧雪大曬修身成果。（IG：@snow711）

孫慧雪大曬修身成果。（IG：@snow711）