我們的青春日誌︱向海嵐加盟期間限定演出　挑戰魔鬼校長載歌載舞

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的全港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》，連續上演接近兩年，昂然邁向500場演出。為了為觀眾不斷呈獻驚喜，陳恩碩特別邀請到香港小姐及慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐（Anne）強勢加盟，作限時三個月的特邀演出。

香港小姐及慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐強勢加盟《我們的青春日誌》，作限時三個月的特邀演出。（資料圖片）

向海嵐於《我們的青春日誌》突破演出嚴校長一角。（資料圖片）

向海嵐首演場已於2024年5月15日順利舉行，全場座無虛席。舞台燈光亮起，向海嵐以女主角身份隆重登場，馬上引來滿堂采聲。而Anne亦突破一向高貴大方、以柔制剛的形象，把魔鬼校長的高高在上、功利嚴苛演得活靈活現，帶領觀眾走進一場現實與追夢的角力，以及有關遺憾的思考，遊走於笑與淚、悲與喜、共鳴與感動之間。接近三個小時絕無冷場的唱跳演出，觀眾反應熱烈，如癡如醉，以連綿不絕的掌聲祝賀向海嵐首演成功，餘下場數繼續演出順利。

向海嵐把魔鬼校長的高高在上、功利嚴苛演得活靈活現。（資料圖片）

向海嵐與陳恩碩的友情可以追溯至2017年，當時年僅十多歲的陳恩碩「膽粗粗」邀請向海嵐演出由他主創的音樂劇《我和青天有個秘密》，自此種下惺惺相惜的種子。向海嵐表示：「認識Tom時他只有十九歲，但由他一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的《我和青天有個秘密》已經是一個非常完整及出色的作品，我有幸參與其中，同時見證Tom對音樂劇的熱情、視野及堅持，令我非常感動。我們演出《我和青天有個秘密》時，Tom剛開始為《我們的青春日誌》創作歌曲，每次作完一首歌，他都會傳給我先聽為快，不只一次，我被歌曲感動得潸然淚下，有一次還在地鐵車廂內，眼淚就那樣大滴大滴滾下來，幸好當時戴着口罩，否則一定嚇煞旁人。就是這樣，我見證着《我們的青春日誌》由零到整，橫空出世。Tom一直有邀請我演出『嚴麗珍校長』一角，我一直沒有答應，是因為考慮到嚴校長是一個難度極高的角色，除了在唱跳演方面有超高要求之外，角色的心路歷程亦有非常微妙及深刻的變化，是帶出整個劇『認為是對就去追，別讓這遺憾留在心裏』主題的靈魂人物。眼見《我們的青春日誌》昂然邁向500場演出，Tom在香港推出長壽音樂劇的心願已經達到，我亦跟自己說：是時候步出舒適圈，進一步挑戰及精進自己，於是毅然接受Tom給我的這個挑戰，演出這個跟我自己的氣質、性格及人生觀皆大相逕庭的角色。」

向海嵐於《我們的青春日誌》演出劇照。（資料圖片）

向海嵐於《我們的青春日誌》演出劇照。（資料圖片）

向海嵐於《我們的青春日誌》演出劇照。（資料圖片）

向海嵐於《我們的青春日誌》演出劇照。（資料圖片）

陳恩碩表示：「非常感恩，我在創作路上曾經遇上過很多恩人、貴人及良師益友，而Anne肯定是其中表表者。今次她答應出演嚴校長一角，對我來說是極大的鼓舞。Anne是一位非常聰明以及努力的演員，接下嚴校長的角色後，一直不眠不休地背台詞、練戲、練歌、練舞、練走位，就算是不綵排的日子，她在家裏也是不停練習，甚至會趁劇場的dark days（即沒有演出的日子），獨自一人返回劇場練習走位。嚴校長一角場口多，包含大量的對白及情感變化，並需要演出連場歌舞，今日Anne的演出見證了她努力的成果。非常感謝她身體力行的支持，同時呼籲大家入場，欣賞這位令人耳目一新的嚴校長的演出。」