《畢業》｜魏嘏雋演姐弟戀變怕醜仔　難抵鄭麗媛美貌假戲真嗒糖

由鄭麗媛和魏嘏雋主演的Viu Original原創姐弟戀韓劇《畢業》以5.2%收視率順利起航，還一舉拿下韓國收費電視同時段收視冠軍，表現矚目！劇集逢星期六、日晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

由鄭麗媛夥拍魏嘏雋主演的Viu Original原創韓劇《畢業》已於「黃Viu」上架。

Viu Original《畢業》_海報_ 徐惠珍（鄭麗媛飾）、李俊浩（魏嘏雋飾）

魏嘏雋對拍檔鄭麗媛讚不絕口。

《畢業》以補習社背景，劇情聚焦在補習名師徐惠珍（鄭麗媛飾）和李俊浩（魏嘏雋飾）從昔日的師生關係進化為戀人的故事。談到久違主演浪漫愛情劇種，鄭麗媛表示一直渴望與安畔錫導演合作，甚至未讀劇本就決定接拍，這股衝勁也讓她遇上了演藝生涯的代表作：「在拍攝的最後一天，我把《畢業》視為我個人的代表作，能夠演出這麼有趣的劇本就像做夢一樣，一切好像都是命中注定。」鄭麗媛坦言對收視有點定壓力：「當然有負擔，這不是很有人氣的作品嗎？《畢業》也是浪漫愛情劇，但是有點不一樣。」魏嘏雋也接著回應：「我沒有壓力，期待大家能夠看到導演的感性，以及和我和鄭麗媛的真實演技。」

徐惠珍（鄭麗媛飾）重遇學生李俊浩（魏嘏雋飾）

Viu Original《畢業》_劇照01_ 徐惠珍（鄭麗媛飾）

Viu Original《畢業》_劇照01

Viu Original《畢業》_劇照03_ 徐惠珍（鄭麗媛飾）、李俊浩（魏嘏雋飾）

劇中李俊浩不時向姐姐發動攻勢，現實中與鄭麗媛有著十年年齡差的魏嘏雋卻自言相當怕醜：「我真的很喜歡和鄭麗媛姐姐一起工作，但是我比想像中更加害羞，而且我不像俊浩那麼健談，但是從我們第一次見面起，我就很喜歡姐姐了！」近日兩人接受訪談時不約而同表示拍攝時心動不已，魏嘏雋更直言：「我每天在現場見到姐姐都很激動，因為她實在太漂亮了！」

Viu Original《畢業》_劇照04_ 李俊浩（魏嘏雋飾）

Viu Original《畢業》_劇照05_ 李俊浩（魏嘏雋飾）

Viu Original原創愛情職場韓劇《畢業》逢星期六、日晚上10點15分在「黃Viu」上架。

Viu Original原創愛情韓劇《畢業》講述徐惠珍（鄭麗媛飾）是個為了扶持學生不惜一切的熱血明星講師，她曾經竭盡全力把笨蛋學生李俊浩（魏嘏雋飾）送入名牌大學，締造「大峙洞奇蹟」。時隔十年，俊浩不顧家人反對、放棄大企業的工作機會，並轉行成為補習導師；儘管惠珍極力勸阻，俊浩卻成功通過筆試，更以別樹一格的教學方式獲得講師們一致好評，成為國文科講師。此時，補習社高層卻游說俊浩取代惠珍擔任公司廣告的代表人物，俊浩卻建議與惠珍一同出鏡，打造傳奇師生檔形象⋯⋯