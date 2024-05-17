英皇相隔23年推新女團　由霍汶希親自負責：我哋已經籌備咗一年啦

近年香港女團愈出愈多，除了有COLLAR外，還有LollyTalk、STRAYZ、Me&等，都是賣青春活力。而近日亦傳出將會再推出一個新女團，據知這團女團屬英皇娛樂旗下，是英皇娛樂繼23年前推出Twins後，再次推出女團。

今次是英皇娛樂繼23年前推出Twins後，再次推出女團。。（葉志明攝）

眾所周知COLLAR、LollyTalk及STRAYZ的成員均出自選秀節目《全民造星IV》，而今次英皇想推出的女團由四人組成，新女團中亦有兩名成員都是來自《造星IV》。這兩名成員分別是李晞彤（Carina）及姜咏鑫（Ada），兩位都是跳得之人，二人不時在社交平台分享跳舞片。

眾所周知COLLAR、LollyTalk及STRAYZ的成員均出自選秀節目《全民造星IV》。

眾所周知LollyTalk的成員均出自選秀節目《全民造星IV》。

眾所周知STRAYZ的成員均出自選秀節目《全民造星IV》。

擁有九頭的身美女Carina當年雖然在60強止步，不少網民都為她感到不值，但現在就有機會於女團中出道，亦有不少網民稱讚她的氣質及身形。而另一位曾與姜濤傳出緋聞的Ada，近年則是主力做model，亦有參與fashion show。

擁有九頭的身美女Carina當年雖然在60強止步，不少網民都為她感到不值。(ig@carinalxt)

但現在就有機會於女團中出道，亦有不少網民稱讚她的氣質及身形。(ig@carinalxt)

另一位曾與姜濤傳出緋聞的Ada。(ig@geungada)

近年則是主力做model，亦有參與fashion show。(ig@geungada)

要在眾多女團中突圍而出，英皇亦準備十足，除了付出時間外，亦會由英皇的「金牌經理人」霍汶希（Mani）親自負責：「公司正準備推出新女團，稍後會有更多細節公布。今次我更加會親力親為，去主理成件事，出新女團其實我哋已籌備咗一整年，慢工出細貨，一直物色有潛質嘅新臉孔，更聯合韓國製作公司去推行今次女團呢個企劃，希望嚟緊為更多有潛質有意入行嘅年輕人提供出道嘅機會。」