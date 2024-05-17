「妙音龍子」冼靖峰同粉絲一齊過生日　餅印細佬勁有愛親自做埋MC

「妙音龍子」冼靖峰（Archie）日前（15日）與一班粉絲慶祝26歲生日，粉絲為他送上蛋糕及一起唱生日歌慶祝，Archie接受《東張西望》主持陳㦤德的訪問時被問到怎樣形容自己，他則笑稱自己：「26歲嘅冼靖峰一樣都係熱血、拼命同埋溫柔！」說完後大家都忍不住大叫，連Archie自己都接受不了，但一班粉絲就覺得他很溫柔。

「妙音龍子」冼靖峰（Archie）與一班粉絲慶祝26歲生日。(節目截圖)

Archie接受《東張西望》主持陳㦤德的訪問時被問到怎樣形容自己。(節目截圖)

Archie即場演繹《祝君好》，在場粉絲都聽出耳油，其實Archie唱功好已是眾所周知的事情，更有人拿他與MIRROR成員相比，指他是「Loong 9 Ian」，大讚Archie有才華。Archie被問到今年是否豐收的一年，他興奮的說：「今年可以話係豐收嘅一年，但係我希望可以繼續豐收！再更加豐收都得！我覺得開心係自己心態上有轉變，有improvement，可能外間嘅聲音，外間見到無論演戲定唱歌，都開始見到Archie係一個點樣嘅artist。咁我呢個開心，我覺我最開心嘅係自己心態上一個又一個嘅project做完之後，自己心態上有improvement係最開心。」

Archie即場演繹《祝君好》，在場粉絲都聽出耳油。(節目截圖)

有人拿他與MIRROR成員相比，指他是「Loong 9 Ian」。(網上圖片)

原來Archie的父母及弟弟都有到現場，弟弟更親自為他的生日會做MC，弟弟更笑Archie膽小，因為Archie父母為他準備了香檳，但因為Archie害怕而避開，所以被弟弟取笑。Archie說感謝弟弟，因為弟弟原訂當日與女朋友外遊，但因為他生日而延期，兩兄弟十分「有愛」。

Archie細佬同哥哥餅印一樣，都係咁靚仔。(節目截圖)

Archie的父母及弟弟都有到現場，弟弟更親自為他的生日會做MC。(節目截圖)