歌手2024｜楊丞琳爆《曖昧》錄製過程痛苦：覺得一輩子都錄不完

內地綜藝節目《歌手2024》日前開播大受歡迎，節目改為直播模式播出，歌手真實唱功現形，為觀眾帶來了新鮮感。其中楊丞琳的表現雖強差人意，但勇氣可嘉，不少網民都期待她多唱自己經典金曲，就好像紅遍大江南北的《曖昧》，但萬萬沒想到這首歌當年是用了一年時間去錄製，她在聊天時表示錄這首歌是非常痛苦的。

楊丞琳勇氣可嘉參加節目 。（《歌手2024》微博圖片）

2005年楊丞琳推出首張個人專輯《曖昧》，主打歌《曖昧》大受歡迎，唱到街知巷聞。而在《歌手2024》節目中，她在第一集己唱了另一首經典金曲《帶我走》，所以大家都非常想聽她演繹《曖昧》。

《曖昧》大受歡迎。（網上截圖）

雖然未知下一集其唱甚麼歌曲，但在節目聊天過程中，大談《曖昧》這首歌時，她有非常多感受。原來這首歌竟然用了一年時間錄製，她表示：「非常地痛苦，這首歌錄了一年的時間，我進進出出錄音室好幾次，然後一直拿捏不到這首歌該有的感覺，然後當時因為是公司很重視的主打歌，可是我卻一直達不到他們想要的感覺，然後我自己也有點找不到，就是從組合離開之後，作為一個個人歌手，我要怎麼去用歌聲去展現我自己。（因為也是首張專輯）對，所以就是一直抓不到。」所幸最後出來的效果是大家喜愛的。

楊丞琳表示錄這首歌非常痛苦。（微博圖片）

一年時間錄製一首歌，楊丞琳都以為自己會很討厭這首歌，但最後發現不討厭之餘，還很喜歡：「你只覺得這首歌一輩子都錄不完，我以前以為我會討厭這首歌，因為我一直錄一直錄，然後它的故事確實是會顯得好像是比較負面的一個導向，但是實際上我發現，原來我還是很愛這首歌，而且怎麼唱都不會膩。」