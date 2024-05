TVB小花王虹茵(Sharlene)當年憑《#後生仔傾吓偈》嶄露頭角,後來參與過不少劇集演出,包括《青春不要臉》、《黃金萬両》、《隱形戰隊》,亦曾參與《Think Big 天地》、《勁歌金曲優秀選第》的主持工作。今年初她忽然公布結婚喜訊,最近又公開唯美婚照!

年初被求婚!(IG/@sharlenewong)

好幸福!(IG/@sharlenewong)

恭喜!(IG/@sharlenewong)

29歲的王虹茵今年初獲男友跪地求婚,並寫道:「Happy to announce, I SAID YES! Lenelene 要結婚了!我們在一起快7年了,謝謝你喺咁多年入邊對我嘅照顧 ,永遠給我無限支持力量,包容我嘅直率,孩子氣,又愛哭又愛笑!六年入邊相遇相知到相愛,太不可思議。但幸運地我們很愛與對方分享,不管是每天嘅經歷,開心唔開心,各種新奇好玩,美的事物…我們就像好朋友,什麼都可以聊!我的未婚夫,喜歡你,是我做過最好的決定!期待未來日子共你渡過更多難忘嘅時間,不忘照顧我,也可以讓我照顧你!」王虹茵與未婚夫不時放閃,非常恩愛,她公開的婚照顯登對!

好襯!(IG/@sharlenewong)