東張西望｜何伯傍實新何太ATM撳錢疑粉碎傳言　網民：提款基2.0

TVB節目《東張西望》早前連日報道76歲何伯與43歲的「新何太」閃婚一事，掀起全城熱話，何伯與新何太亦成為新聞人物，一舉一動都備受關注，而「何伯&何伯老婆關注組」更已有近10萬成員。日前何伯與新何太再上《東張》大吐苦水，申訴何伯被細女提取聯名戶口中的450萬元存款後，如今只剩4,200元積蓄，新何太堅稱不是貪圖何伯的錢，而是真愛，更揚言出私己錢養老公：「佢畀隻錶畀我話拎去當，我都唔要住，我仲有錢，我頂得住！」近日有網民爆料稱偶遇新何太在自動櫃員機提款，疑似以行動粉碎拜金傳言！

TVB節目《東張西望》早前連日報道76歲何伯與43歲的「新何太」。（節目截圖）

何伯同新何太「打風都打唔甩」。（節目截圖）

新何太堅稱不是貪圖何伯的錢，而是真愛。（節目截圖）

新何太話隻錶係結婚禮物。（節目截圖）

新何太身上的行頭估計起碼值36萬。（節目截圖）

何伯與新何太再上《東張》大吐苦水，申訴何伯被細女提取聯名戶口中的450萬元存款後，如今只剩4,200元積蓄。（節目截圖）

新何太揚言出私己錢養老公。（節目截圖）

何伯同新何太日前被網民捕獲，相中所見，何伯身穿間條Polo衫、頭戴Cap帽，新何太身穿白色上衣襯黑色裙，兩人手拖手現身，雖然何伯夫婦戴着口罩，但仍被途人一眼認出，其後再有網民爆料指撞見何伯夫婦一起「撳錢」，相中新何太在自動櫃員機提款，而何伯就默默站在老婆身後，對此，網民紛紛留言表示：「真係攞錢養老公喎」、「而家覺得何伯真係有可能扮豬食河馬，請參照提款基」。

兩人手拖手現身。（網上圖片）

雖然何伯夫婦戴着口罩，但仍被途人一眼認出。（網上圖片）

何伯何太出門。（網上圖片）

新何太在自動櫃員機提款，而何伯就默默站在老婆身後。（網上圖片）

其實新何太被爆疑似以「千語BB生活錄語」為名玩抖音，大方分享價值觀，當中她以「給所有女人一個忠告」為題講道：「千萬不要拿自己的錢去幫助你的男人，即使他再怎麼窮，再怎樣需要錢，你也不要去幫，把錢藏起來，陪他過苦日子！」想不到新何太如今竟出錢養老公？

何伯同新何太佛誕出門被野生捕獲。（FB@何伯＆何伯老婆關注組）

一舉一動都備受關注。（網上圖片）

手拖手。（網上圖片）

恩愛。（網上圖片）

新何太被爆疑似以「千語BB生活錄語」為名玩抖音。（網上截圖）

發表自己的見解！（影片截圖）