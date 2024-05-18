千億名媛與平民未婚夫甜預支蜜月放閃　無懼素顏沐浴愛河愈見靚女

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲於今年2月26日迎來了她的35歲生日，她的家人及好友都有為她慶生，壽星女也有於IG分享她的生日靚相。可是，何超雲曬出的相中並不見她那位任職高級消防隊長的未婚夫Douglas，未知是突然想轉低調，抑或是未有一起慶祝。

何超雲慶祝34歲生日。（何超雲IG）

愛得甜蜜。（IG@florinda.ho）

其實何超雲與未婚夫Douglas依然愛得甜蜜，何超雲近日就與Douglas拍拖到了日本預支蜜月，前日就於IG連環曬出多張旅遊靚相，公開放閃曬恩愛。相中可見她與未婚夫Douglas穿上白情侶波鞋，拍拖在公園散步談心，又噗日式烤肉隊啤酒，品嚐刺身等美食。何超雲還換上和服影寫真，美艷動人。而兩人一張手拖手甜蜜打卡的照片中，他們臉上更是齊齊露出幸福的笑容，且勁有夫妻相，超雲無懼素顏出鏡，有愛情滋潤的女生果然特別靚女。

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲分享了她與未婚夫遊日本的靚相。(ig圖片)

何超雲還分享了一段短片，片中身穿白色露腰衫的超雲蹲在一排的扭蛋機前扭蛋，取出戰利品後便順手放入Douglas手持的膠袋內，兩人相當有默契。

何超雲與未婚夫一起扭蛋。(ig圖片)

何超雲與未婚夫一起扭蛋。(ig圖片)

何超雲與未婚夫一起扭蛋。(ig圖片)

何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至前年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。她還不時post出她與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的合照公開放閃，大曬恩愛，不過兩人的婚期至今成謎。身為大家姐的超雲，早就被細妹何超蓮以及細佬何猷啟爬頭搶先她結婚了。

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超蓮為家姐何超雲送上birthday kiss。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

無論氣質還是外貌都變得比以前溫柔。（IG@florinda.ho）

超雲與未婚夫一起做運動。（影片截圖）

何超雲拿着利市與好友合照。(ig圖片)

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