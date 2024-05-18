歌手2024｜收視話題唔輸《慶餘年2》　微博創下逾4億閱讀量

內地綜藝節目《歌手2024》近日正式開播，節目採用直播模式播出，讓觀眾最直接聽到歌手真實唱功，大受歡迎。隨着節目討論聲高，連帶湖南廣播電視台的「芒果超媒」股價飆升之外，還吸引逾15家廣告商想進駐節目，《歌》可謂相當成功。

《歌手2024》大受歡迎。（《歌手2024》微博圖片）

《歌手2024》自播出第一集後，大家的討論聲不斷。近日，節目播出第二集更吸引不少觀眾收看，即使節目與大型劇集《慶餘年2》相撞時間段，亦無礙節目的歡迎程度，一開播己登上微博熱搜榜多個話題，討論話題更勝《慶2》。

微博熱搜幾乎都是《歌手2024》。（微博圖片）

除了討論話題高企之外，《歌手2024》的收視一直高企不下，跑赢多個綜藝節目，首播全網熱搜就有416個，微博熱搜有180個，微博主話題閱讀量更逾4億，甚至完勝多個CCTV節目，就連一向多人看的《晚間新聞》亦只能排在第三名，可想而知《歌手2024》是多麼的受歡迎。

「芒果超媒」股價飆升。（微博圖片）

《歌手2024》收視高企不下。（微博圖片）

節目受歡迎連帶股價飆升外，還吸引不少廣告商青睞。據內地媒體報導指出，截止15日，己有逾15家橫跨食品、服飾、製造業等多個領域的大品牌申請出戰《歌手2024》，一個節目令到廣告商也瘋狂，不禁令不少網民直指湖南衛視製作綜藝節目的確有一手。