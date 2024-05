余文樂躋身富家公子圈　與80億闊少莊家豐LV五公子同場出席聚會

現年42歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚,兩人育有一仔一女,他亦從型男變成潮爸,近年主力打理自家潮牌。身為豪門駙馬爺的余文樂,身邊的朋友亦愈來愈猛料,早前他在IG曬出聚會照,並寫道:「Bros for life, Love you all. 」相中所見,余文樂與一班好兄弟飯聚,當中更包括名人孫大倫細仔孫道熙(Ryan)及坐擁80億資產的莊士集團太子爺莊家豐(Edwin)!

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後育有一仔一女。(微博@余文樂)

近年主力打理自家潮牌。(IG@lok666)

余文樂與一班好兄弟飯聚,當中更包括名人孫大倫細仔孫道熙(Ryan)(後排左一)及坐擁80億資產的莊士集團太子爺莊家豐(Edwin)(前排右一)。(IG@lok666)

孫道熙現時是快圖美(Fotomax)董事總經理。(資料圖片)

孫道熙爸爸是中港照相器材集團(1123)主席孫大倫。(資料圖片)

孫道熙現時是快圖美(Fotomax)董事總經理,身為集團第三代掌舵人的他,爸爸是中港照相器材集團(1123)主席孫大倫,哥哥孫道弘則是集團副主席兼行政總裁。孫道熙自小在攝影世家成長,從美國威得恩大學(Widener University)取得酒店管理及工商管理會計雙學士學位後,曾在安永會計師事務所工作,其後才接手家族生意。不過要數最矚目的事件,相信是2013年孫道熙舉行婚宴時,舊愛活希兒竟穿上跟新娘林珊亭(Sandee)同款婚紗「踩場」,事後孫道熙在網上怒言以後不想再見到活希兒母女。身為「𡃁模始祖」的活希兒曾推出《Hello Kitty成為朋友》一曲,但她入行僅數年便退出,其後到澳洲讀法律轉型做律師,有指她年薪過百萬,2017年9月與任職執行董事的男友陳昌熹(Darrin)申請結婚。

孫道熙同太太林珊亭(Sandee)。(Facebook圖片)

出席晚宴。(Facebook圖片)

林珊亭同囡囡。(Facebook圖片)

「𡃁模始祖」活希兒。(視覺中國)

活希兒在2017年9月與任職執行董事的男友陳昌熹(Darrin)申請結婚。(IG圖片)

莊士集團太子爺莊家豐(Edwin)。(視覺中國)

而余文樂早前又曬出另一張聚會照,並寫道:「Great dinner. 」在場人士同樣來頭不小,當中包括前全球首富LVMH老闆Bernard Arnault最小的兒子Jean Arnault,現年26歲的Jean Arnault在子女中排行第五,擁有美國麻省理工學院(MIT)金融數學碩士學位和倫敦帝國理工學院(Imperial College London)機械工程碩士學位,他在2021年正式加入Louis Vuitton帶領鐘錶部,現時有一位模特兒女友Zita d’Hauteville,兩人不時在IG放閃,羡煞旁人。

余文樂早前又曬出另一張聚會照,在場人士同樣來頭不小,包括前全球首富LVMH老闆Bernard Arnault最小的兒子Jean Arnault(前排右一)、二手腕表交易平台Wristcheck聯合創始人Austen Chu(前排中間)及Sean Wong(後排左二)。(IG@lok666)

LVMH貴公子Jean Arnault。(IG@arnaultjean)

2021年正式加入Louis Vuitton帶領鐘錶部。(IG@arnaultjean)

同模特兒女友Zita d’Hauteville愛得甜蜜。(IG@arnaultjean)

此外,被余文樂搭住膊頭的就是二手腕表交易平台Wristcheck聯合創始人之一Sean Wong,曾任職Hypebeast高級副總裁,管理旗下電子商務和潮流網店HBX.com。2020年Sean Wong與拍檔Austen Chu創立Wristcheck,Austen Chu現時兼任CEO,近年在IG開設分享腕表收藏的群組@horoloupe,在全球奢侈腕表市場具影響力,他更被任命為日內瓦鐘表大賞(Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG)會員及Swiss Institute委員會成員。

余文樂同Sean Wong。(IG圖片)

Austen Chu同Sean Wong在2020年創立二手腕表交易平台Wristcheck。(IG圖片)