余文樂躋身富家公子圈　與80億闊少莊家豐LV五公子同場出席聚會

現年42歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一仔一女，他亦從型男變成潮爸，近年主力打理自家潮牌。身為豪門駙馬爺的余文樂，身邊的朋友亦愈來愈猛料，早前他在IG曬出聚會照，並寫道：「Bros for life, Love you all. 」相中所見，余文樂與一班好兄弟飯聚，當中更包括名人孫大倫細仔孫道熙（Ryan）及坐擁80億資產的莊士集團太子爺莊家豐（Edwin）！

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後育有一仔一女。（微博@余文樂）

近年主力打理自家潮牌。（IG@lok666）

余文樂與一班好兄弟飯聚，當中更包括名人孫大倫細仔孫道熙（Ryan）（後排左一）及坐擁80億資產的莊士集團太子爺莊家豐（Edwin）（前排右一）。（IG@lok666）

孫道熙現時是快圖美（Fotomax）董事總經理。（資料圖片）

孫道熙爸爸是中港照相器材集團（1123）主席孫大倫。（資料圖片）

孫道熙現時是快圖美（Fotomax）董事總經理，身為集團第三代掌舵人的他，爸爸是中港照相器材集團（1123）主席孫大倫，哥哥孫道弘則是集團副主席兼行政總裁。孫道熙自小在攝影世家成長，從美國威得恩大學（Widener University）取得酒店管理及工商管理會計雙學士學位後，曾在安永會計師事務所工作，其後才接手家族生意。不過要數最矚目的事件，相信是2013年孫道熙舉行婚宴時，舊愛活希兒竟穿上跟新娘林珊亭（Sandee）同款婚紗「踩場」，事後孫道熙在網上怒言以後不想再見到活希兒母女。身為「𡃁模始祖」的活希兒曾推出《Hello Kitty成為朋友》一曲，但她入行僅數年便退出，其後到澳洲讀法律轉型做律師，有指她年薪過百萬，2017年9月與任職執行董事的男友陳昌熹（Darrin）申請結婚。

孫道熙同太太林珊亭（Sandee）。（Facebook圖片）

出席晚宴。（Facebook圖片）

林珊亭同囡囡。（Facebook圖片）

「𡃁模始祖」活希兒。（視覺中國）

活希兒在2017年9月與任職執行董事的男友陳昌熹（Darrin）申請結婚。（IG圖片）

莊士集團太子爺莊家豐（Edwin）。（視覺中國）

而余文樂早前又曬出另一張聚會照，並寫道：「Great dinner. 」在場人士同樣來頭不小，當中包括前全球首富LVMH老闆Bernard Arnault最小的兒子Jean Arnault，現年26歲的Jean Arnault在子女中排行第五，擁有美國麻省理工學院（MIT）金融數學碩士學位和倫敦帝國理工學院（Imperial College London）機械工程碩士學位，他在2021年正式加入Louis Vuitton帶領鐘錶部，現時有一位模特兒女友Zita d’Hauteville，兩人不時在IG放閃，羡煞旁人。

余文樂早前又曬出另一張聚會照，在場人士同樣來頭不小，包括前全球首富LVMH老闆Bernard Arnault最小的兒子Jean Arnault（前排右一）、二手腕表交易平台Wristcheck聯合創始人Austen Chu（前排中間）及Sean Wong（後排左二）。（IG@lok666）

LVMH貴公子Jean Arnault。（IG@arnaultjean）

2021年正式加入Louis Vuitton帶領鐘錶部。（IG@arnaultjean）

同模特兒女友Zita d’Hauteville愛得甜蜜。（IG@arnaultjean）

此外，被余文樂搭住膊頭的就是二手腕表交易平台Wristcheck聯合創始人之一Sean Wong，曾任職Hypebeast高級副總裁，管理旗下電子商務和潮流網店HBX.com。2020年Sean Wong與拍檔Austen Chu創立Wristcheck，Austen Chu現時兼任CEO，近年在IG開設分享腕表收藏的群組@horoloupe，在全球奢侈腕表市場具影響力，他更被任命為日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG）會員及Swiss Institute委員會成員。

余文樂同Sean Wong。（IG圖片）

Austen Chu同Sean Wong在2020年創立二手腕表交易平台Wristcheck。（IG圖片）