台灣萌萌的｜林映暉胸前有料狐獴悠然站立　Jojo滑梯險破相嚐狗食

由黃紫恩（Jojo）、林映暉（暉哥）主持的全新人寵旅遊節目《台灣萌萌的》，逢周一、二及周四、五晚8點半於TVB Plus（82台）播映。一連8集節目兩位主持Jojo跟暉哥出走到台灣，匯合台灣美女嘉賓︰模特兒邱惠雯、名模王心恬、台職棒啦啦隊成員林可、重訓（重量訓練）女神梁子琪及各人的愛犬出鏡，介紹當地人狗共融的好去處。

（左起）暉哥及Jojo擔任主持，率先登場嘉賓為台灣女模邱惠雯。

狗權提升越來越多貓奴、狗奴，視家中寵物如自家小孩般照顧愛養。連外出旅行都想帶着牠們一起。節目《台灣萌萌的》以「奴才」的身份出發，教你如何帶住「主子」走勻台灣好食好玩、影靚相拍短片的好地方，務求令主僕都能夠盡興。節目下周推介的好去處，包括︰可以帶狗狗入住的蘭波跑跑民宿、LanPO寵物友善餐廳、遛狗勝地冬山河生態綠舟、必到打卡點基隆市正濱漁港彩虹漁村、萌獴學園複合式餐飲、榕錦時光生活園區及桃園神社等景點。觀眾透過螢幕，都可以感受毛孩的療癒魅力。

邱惠雯的毛孩O-lan擔任嘉賓。

Jojo跟暉哥偷食毛孩O-lan的午餐。

Jojo讚狗食好味。

O-lan吃得津津有味。

明晚（20日）一連兩日率先登場的是模特兒邱惠雯及愛犬法國老虎狗O-lan，傻更更的外型，加上右眼似被打瘀的黑色眼圈，萌萌指數爆升。三人一狗會先去LanPO寵物友善餐廳醫肚，餐廳提供的「澎湃毛孩餐」，單聽名已經夠吸引，內容有肉、有菜、有蛋，以水烚熟兼油鹽糖全走，收費只是98元台幣（約24港元）。Jojo都忍不住說︰「認真，以後都唔會亂咁畀狗食，因為睇落好好食，不如我哋試少少。」話口未完就跟暉哥一人一啖，品嚐狗狗的午餐，可憐O-lan只能眼巴巴望着，顯得非常躁動。Jojo事後得出的食評是「真係好食喎」。

Jojo好勝心強，瀡得太快差點毀容。

後晚（21日）三人來到基隆，首站是打卡位正濱漁港彩虹漁村，五顏六色的民宅成為拍攝背景。接住的和平島地質公園就出事，三狗一人玩園內的瀡滑梯鬥快，好勝心強的Jojo最快抵達，但落地一下失去重心，膝蓋跪了一下，好在她反應敏捷雙手一撐，避免臉部落地毀容。

Jojo跟暉哥介紹位於基隆的萌獴主題的餐廳。

大家玩得好開心。

萌獴非常識揀位，企在暉哥心口。

暉哥玩得非常投入。

接住暉哥與Jojo介紹一間有獴陪食的餐廳，二人再次爆出笑話。不知有心還是無意，暉哥身上的獴停在胸部不走，暉哥說︰「而家係一個好特別嘅位置度。」Jojo明知故問︰「點解可以企係你心口度嘅？我得唔得呀？」最後Jojo胸前能否順利讓獴停留？就要密切留意節目播出。

名模王心恬與愛犬皮爾郡周。

台職棒啦啦隊員林可跟愛犬米香。