90年代港產影星67歲仲打到側手翻　輕鬆做倒立網民嚇窒

已經67歲的于榮光近年活躍於內地抖音平台，不停向大家灌輸做運動的好處，最近一條片他親自打側手翻，更輕鬆做倒立嚇窒網民，大家都驚嘆于榮光這個年紀還可以做出這些動作確實不容易。于榮光亦表示，自己已經67歲，要靠堅持才可以做出這種成果，在年輕的時候，他可以倒立30分鐘。

于榮光已經67歲。（片段截圖）

但依然keep得好好。（片段截圖）

打側手翻。（片段截圖）

輕鬆做倒立。（片段截圖）

輕鬆做倒立。（片段截圖）

堅持先令到自己keep到。（片段截圖）

從小習武的于榮光身手不凡，自11歲起就在京劇團擔任演員學習武生，一學就學了十年懂得非常多武功動作，之後在20歲初出頭的年紀他就被導演徐小明相中，先後拍攝了多部電影作品，可是名聲沒有因此而打開，直到90年代他從內地來港發展才廣為人知，拍過的作品包括《國產淩淩漆》﹑《慈禧秘密生活》﹑《風雲雄霸天下》等都非常受歡迎，拍超過30部香港電影，不過當中的作品以演反派居多，所以不少人還以為他是香港明星，其實他是在內地出道先。

他是2016年被選為中國十大功夫巨星之一。（VCG）

于榮光90年代拍過許多香港電影。（網上圖片）

事實上，不少人都將他同成龍﹑李連杰﹑甄子丹等功夫明星作比較，可是他的機遇沒有他們好，所以演藝事業一直浮浮沉沉。雖然名聲不及他們，但他仍然沒有放棄演戲這回事，到目前為止產量仍然非常豐富，大多以拍電視劇為主多為配角。除此之外，他更有參與導演﹑監製的工作，作品包括《天龍八部》﹑《斗破蒼穹》﹑《舞樂傳奇》等，是集演員﹑導演﹑監製三個身份的大人物。

于榮光現時更是集演員﹑導演﹑監製三個身份的大人物。（于榮光微博圖片）

除了以上三個身份之外，于榮光亦是內地娛樂公司的總裁。在2003年的時候他就投資加盟北京海潤影視集團並且成立了雲南潤視榮光影業製作有限公司（子公司），出任總裁一職。而他有份投資的海潤影視旗下簽約藝人更是許多為大明星，包括有高雲翔﹑汪東城﹑鄧麗欣（已離開）﹑趙麗穎（已離開）﹑孫儷（已離開）等人，而製作的影視作品多不勝數，包括《玉觀音》﹑《新刀馬旦》﹑《亮劍》等，不少人都要看他吃飯的。