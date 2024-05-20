80年代御用惡人自爆兒時被打劫經歷留陰影　曾演好人慘被刪減戲份

ViuTV日前（18日）播出的綜藝節目《周六食花生》，找來即將開騷的余迪偉、鄒凱光和阿Bu，以及3位「專業惡人」演員一齊研究現實生活中他們遇到的壞人壞事，當中有位久違的面孔更令觀眾驚喜萬分，他就是在80年代有「御用惡人」之稱的劉文俊。

劉文俊亮相ViuTV綜藝節目《周六食花生》。（ViuTV截圖）

劉文俊自爆兒時被打劫經歷留陰影。（ViuTV截圖）

節目中，劉文俊雖然已年過50歲，但一副令人生畏的惡人樣依然沒有變，他在節目中分享了小時候屋企士多被打劫的經歷，他稱當時13、14歲，士多有很多坐枱的遊戲機，放滿一排排一蚊，晚上突然有幾個賊進來，直接用刀架住他的頸說：「別動，𡃁仔。我只要錢，你別鬧事！對面的人也別動，你再動的話，我就不客氣了！」

劉文俊還原當時被打劫現場情況。（ViuTV截圖）

指當時被人用刀架頸。（ViuTV截圖）

劉文俊表示當時一邊被刀架住，一邊把錢都給對方，連首飾箱都幫對方打開，他只是瞄了瞄對方一眼，就被粗口罵道：「看什麼？低下頭，自己數到100再起來。」最後被賊人偷走了30條煙和很多洋酒，連那棟硬幣也拿走了，劉文俊直言自此之後，令他對別人打劫這些留下陰影。身旁的堅哥吳良榮笑說：「所以你一就位便能馬上入戲。」劉文俊笑言：「盡量啦！」

劉文俊直言其「壞人生涯」中，姦淫擄掠幾乎全部壞人角色都演過。（ViuTV截圖）

劉文俊稱演過好人。（ViuTV截圖）

但最後被刪減戲份。（ViuTV截圖）

劉文俊又言「壞人生涯」中，呃阿婆、強姦細路女、打劫或者跟蹤搶錢等等，姦淫擄掠幾乎全部壞人角色都演過。他表示並非一入行就做「壞人」，都打滾了一段時間，後來他幫林嶺東拍《學校風雲》，同樣飾演古惑仔，講他帶同另外幾個古惑仔去士多偷東西，自此踏上「壞人」之路，也有人找過他演「好人」，但通常都會被剪掉。

劉文俊扮演黃德斌，重現港版《大叔的愛》KK瘋狂告白一幕展示溫柔一臉，非常搞笑。（ViuTV截圖）

劉文俊這一臉大家應該很少見。（ViuTV截圖）

劉文俊續言試過跟萬梓良拍一套劇集，總共30集，監製突然告訴我們要刪減10集，將全部警察訓練學校的戲份刪掉，原本我是演學堂裡的警察學員之一，「不是剪掉，是不拍。剪掉還好，至少已經拍完，他直接不要那10集，劇本刪掉10集，我的角色就再次變回賊，跟萬梓良打架，總共有20集，但我剩下一場戲。」之後劉文俊還扮演黃德斌，重現港版《大叔的愛》KK瘋狂告白一幕展示其溫柔一臉，非常搞笑。

劉文俊是80年代御用惡人。（電視截圖）

網民指年輕時的劉文俊撞樣陸永。（電視截圖）

真係有睇似。（IG圖片）

相信資深電視迷一定對劉文俊的樣子不感到陌生，劉文俊14歲便入行做臨時演員，參與過的劇集和電影數百部；他在80年代已經開始拍攝TVB劇集，演出過《新紮師兄》、《蓋世豪俠》、《阿Sir早晨》、《誓不低頭》及《學警出更》等經典劇集，在《新紮師兄》中，劉文俊更飾演女主角「謝穎之」張曼玉的妹妹「謝穎茵」徐貴櫻的男朋友，劇中劉文俊同樣飾演古惑仔，還綁架張曼玉的妹妹。另外，劉文俊也曾多次在《警訊》、《鏗鏘集》扮演賊人角色。更有網民找回劉文俊舊劇照，驚覺他原來與陸永撞樣，並且與許志安亦有幾分相似，笑指原來他都有一副歌手相。

劉文俊的臨時演員公司與TVB因低工資問題鬧翻。（網上截圖）

劉文俊曾透露公司生意因此大跌三分一。

另外，劉文俊亦在90年代開設「潤天演員公司」，專為電視台及電影公司安排臨時演員演出，有指加入老闆行列的他，當時生意甚好，擁千呎大宅及多部高級房車。從事多年臨時演員的劉文俊，也曾多次大爆做臨時演員的辛酸史，不但日薪只有35元，還經常被粗口問候。其後在2011年，劉文俊的臨時演員公司與TVB因低工資問題鬧翻，他曾透露公司生意因此大跌三分一。