薛家燕緊貼何伯愛情故事　認為真愛唔需要一定結婚：除非你有目的

薛家燕昨晚（19日）於尖東出席「《開心大派對》愛·最美麗維港之夜2024」，她說原本這個騷是慶祝母親節，但撞正她與四位影帝黎耀祥、羅嘉良、陳展鵬及馬德鐘到新加坡開騷，所以延至今晚舉行，但反應一樣熱烈，多謝粉絲和一眾演出歌手支持。

薛家燕於尖東出席「《開心大派對》愛·最美麗維港之夜2024」。（陳釗攝）

薛家燕在今晚個騷上會與范振鋒合作跳唱《難兄難弟》。（陳釗攝）

談到今次新加坡之旅，家燕姐非常開心，除了登台外，還與家人留在新加坡玩了5日，順便慶祝母親節。孫仔有何表示？家燕姐即一副冧樣地說：「佢之前已經整咗個蛋糕畀我，嗰晚就上台和我合唱《I Love You Mommy》。」家燕姐笑指孫仔平時早睡，故當晚新抱都跟她說擔心孫仔睡著上不了台，但沒想到孫仔不但沒有睡覺，還拉住媽咪到台邊問幾時出場，「好得意，孫仔又冇怯場，因為都對住近6000人唱歌，我都話真係好有我嘅基因。（會唔會開始培養孫仔成為童星？）冇嘅，都係想佢體驗下㗎啫，以後鍾意做咩隨佢，但我就同新抱講，家燕媽媽藝術中心有啲暑期班，可以畀佢嚟玩下，因為佢都好enjoy喺台上，佢仲問我：『嫲嫲，我哋幾時再去登台啊？』好得意。」

薛家燕日前與四位影帝黎耀祥、羅嘉良、陳展鵬及馬德鐘到新加坡開騷。（IG圖片）

薛家燕孫仔都有上台，兩嫲孫合唱。（IG圖片）

而孫仔5月26日便三歲生日，有孫萬事足的家燕姐表示已訂地方為孫仔舉行生日派對。會否趁機催兒子新抱是時候「三年抱兩」？家燕姐笑言：「有傾過，佢哋又笑下咁囉，視乎佢哋計劃，我當然想兒孫滿堂，但我都知現時要養大一個小朋友唔易。」

薛家燕登台後與家人留在在新加坡玩了5日，順道慶祝母親節。（IG圖片）

家燕姐笑指孫仔和陳展鵬女兒在新加坡之旅成為好朋友，兩個拖住手周圍玩。（IG圖片）

談到今晚邀得李龍基擔任嘉賓，薛家燕表示是新城電台邀請的，多謝對方一口答應出席，她在對方未婚妻Chris發生官非後，也曾透過WhatsApp慰問基哥：「希望事件快啲過去啦！一切如意啦！」

薛家燕笑指基哥而家係大紅人，多謝對方百忙之中抽空出席。（陳釗攝）

薛家燕表示在基哥未婚妻Chris發生官非後，曾透過WhatsApp慰問對方。（陳釗攝）

而對於另一單全城熱話，76歲何伯與細他逾30年「新何太」閃婚，更指女方對何伯450萬身家虎視眈眈。家燕姐也有緊貼，問到有沒有遇過有後生仔借機親近她？家燕姐坦白說：「如果煲湯畀我，我係多謝佢，但如果煲湯之後要買鑽石同金撈呢？咁我就要諗下先了，因為鑽石同金撈貴過碗湯好多。」

何伯和新何太的愛情故事成為近期熱話。（影片截圖）

家燕姐續說：「我睇到呢件事都係覺得何伯遇到一段情緣嚟了，係咪要睇清楚啲呢？咁快結婚又好似快咗啲，當然替佢擔心嘅，咁兩情相悅嘅，喺呢啲年紀，其實唔一定要結婚啦，除非你心裡頭有目的要急住結婚啫。如果何伯問我，我會叫佢簽份婚前協議，但亦可能嗰時大家太過情濃冇諗到呢個問題啦，坦白講，我都希望佢哋真心相愛，因為而家變咗全城熱話，有啲難過啦，亦希望『千語BB』係真心啦。」

家燕姐笑言如果觀眾要求，佢會嘗試邀請何伯和新何太上她的電台節目做訪問。（陳釗攝）

問到會否考慮何伯和新何太上她電台節目傾下偈？家燕姐笑言：「我個節目冇《東張西望》咁時事，如果觀眾要求我都會嘗試嘅，同佢哋分析下佢哋而家嘅情況，其實佢哋而家得來嘅一啲評語都唔係太好，希望能夠化解一切，亦都唔好傷害大家。」