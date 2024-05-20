27歲TVB小花曬噴血水著性感照　學體操多年曾代表香港出賽奪四金

27歲的杜穎珊憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，除了主持節目，亦有在劇集客串亮相。原本已擁有瑜伽導師資格的杜穎珊不時都會在社交平台分享瑜伽日常之外，更經常大派福利，日前（18日）她在Instagram上載性感水著靚相，獲網民大讚身材Fit爆。

杜穎珊憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉。（IG圖片）

杜穎珊擁有瑜伽導師資格。（IG圖片）

杜穎珊昨日在IG分享了性感水著靚相，並留言寫道：「突然之間醒起，自己五年前仲覺得post bikini 係too much，隨住年紀漸大，真係有種諗法係：依家唔post幾時post。加上每日都做瑜伽，繼續好好keep fit。btw題外話，最後一圖，唔知係咪真係日日做瑜伽，Body Age冇超過過18歲（個磅磅其他人係正常ga hahhaa）歡迎大家搵我做瑜伽」。

杜穎珊昨日在IG分享了性感水著靚相，更自爆身體年齡只有18歲。（IG圖片）

有大批網民看到照片後，都忍不住留言大讚身材Fit爆：、「健康美！」、「好靚喔，支持派福利」、「殺死人咩」、「Keep住咁fit 70歲都可以post bikini相啦」、「練靚個身不晒吓都對自己不住！」。

杜穎珊6歲已經開始學藝術體操。（IG圖片）

其後轉學瑜伽。（IG圖片）

16歲便在新加坡國際瑜伽比賽中，代表香港奪得四面金牌。（IG圖片）

其實杜穎珊6歲已經開始學藝術體操，童年曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後轉學瑜伽。14歲起參加不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲在新加坡國際瑜伽比賽中，奪得四面金牌。此外，加入TVB後除了主持節目，還開辦教授哈達瑜伽與空中瑜伽的課程，並斥資50萬元與「冬OT」成員陳明慧在尖沙咀開設瑜伽中心。