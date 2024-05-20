許志安開騷感觸落下男兒淚　奪「男歌星」獎後曾被勝利蒙蔽起晒槓

由黎芷珊主持的無綫清談節目《芷珊約您》，昨晚（19日）播出第五集的嘉賓是許志安（安仔），芷珊除了直擊他去年12月底於澳門舉行的巡迴演唱會，還與他促膝長談進行深度專訪，內容真摰感人。

許志安、黎芷珊

第五集嘉賓係安仔。

第五集嘉賓係安仔。

2019年經歷人生低潮的安仔，曾一度短暫退出演藝圈，直到2022年9月舉行網上音樂復出樂壇，而去年舉辦多地巡唱，相隔七年再次舉行個人演唱會。出道約38年的安仔，在樂壇歷盡高低起跌，承認心態上有很大的轉變，以前較在意舞台機械及效果，現在一切猶如回到最初，站在只容納3千名觀眾的舞台，反而唱得更有信心：「依家個台有幾細我都唔怕，總之一響聲，我就有信心唱得最好。」

直擊安仔健身，爆肌又爆汗！

直擊安仔健身，爆肌又爆汗！

直擊安仔健身，爆肌又爆汗！

綵排片段

綵排片段

演出當日，安仔獲三十多名親戚現身支持，他指以往僅於農曆新年才齊人聚首一堂，難怪安仔零舍感觸，一落台即攬住芷珊流下男兒淚：「今次有種無形壓力，對我嚟講係意義重大嘅一日，屋企人好耐冇睇我上台唱歌。呢年嘅演唱會最冇嘢，但我對嚟講內心係最震撼，好珍惜喺台上面每一首仲有機會唱嘅歌。」續透露人生第一次在紅館開騷，一度緊張至呼吸有困難。

安仔於1986年參加新秀歌唱大賽。

入行冇耐就同梅姐合唱《將冰山劈開》。

入行冇耐就同梅姐合唱《將冰山劈開》。

《勁歌》總選，同梅姐表演嗰個唔係安仔，而係草蜢！

安仔在訪問中多次提及「初心」，感受到他對唱歌的熱誠猶如初入行，享受在寧靜環境聽自己唱歌之餘，更重拾對彈鋼琴和結他的樂趣。節目除了記錄安仔綵排和公演的片段，連做健身爆汗的過程都全程直擊，藉此分享獨自做運動讓他鍛鍊到「堅持」。

安仔坦言有唔開心，仲係人生第一個打擊。

安仔於2001年首奪最受歡迎男歌星獎。

歌迷追隨安仔多年。

歌迷追隨安仔多年。

1986年，安仔參加新秀歌唱大賽後不久，便與天后梅艷芳合唱《將冰山劈開》，他不但向芷珊透露MV並非與梅姐一起拍攝，當年歌曲入圍《勁歌》總選時，表演卻是梅姐與組合草蜢，坦承成為其人生第一個打擊：「可能唔識喺台上表演，嗰時係有唔開心。」

公演日

安仔獲三十幾位親戚嚟到會場睇騷支持。

安仔獲三十幾位親戚嚟到會場睇騷支持。

安仔獲三十幾位親戚嚟到會場睇騷支持。

入行15年後，安仔終在2001年《十大勁歌金曲頒獎典禮》首奪最受歡迎男歌星獎，領獎時激動落淚，並對著台下的鄭秀文發表「廚房愛的宣言」，他透露當時其實早已準備一套華麗戰衣，但因「收錯風」以為自己冇獎攞，最終換回一套舊衫：「記得嗰年係公司同我自己做咗好多嘢，又聽到啲風聲話好似唔係，未到你，嗰時造咗套衫，當下午聽到消息話唔係，不如低調番少少，著番啲舊衫。嗰陣唱咗15年歌，如果唔得冇辦法，再做好啲囉，估唔到就宣布係自己，好意外。」

精選圖片

精選圖片

精選圖片

他坦言得獎後曾被勝利蒙蔽自己，因為怕失去，所以經常放大自己：「起晒槓，唔知自己為乜，可能嗰時做到壓力好大。又唔輸得，未得獎反而冇呢種感覺。」壓力持續至二、三年後，「最受歡迎男歌星」不再是許志安，才鬆一口氣過來。

精選圖片

安仔落台後攬住芷珊感觸落淚！

安仔落台後攬住芷珊感觸落淚！

與安仔相識二十載的芷珊，見證著好友成長，指安仔整個人轉變不少，變得更踏實，直言香港樂壇沒了他會很可惜：「許志安值得一個機會，大家重新認識佢。」此外，每集嘉賓均向芷珊分享一個小秘密，安仔透露他「夾硬」將領養回來的貓咪，生日日期設為8月12日，與安仔生日同日：「第一次帶佢睇醫生，醫生問幾大，我估計三個幾禮拜，推斷8月中，所以夾硬話佢聽8月12日，獸醫都覺得好奇怪你咁清楚，明明係領養！」相當搞笑。

安仔成個人唔同晒！