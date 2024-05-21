黃一山孖靚老婆分享夫妻愛情故事　被爆未婚就做呢件事：他心急嘛

人稱「細龜」的黃一山，於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，婚後二人育有两子，可惜大仔在8歲時證實患上先天罕見疾病「腦白質發育不健全」症，但兩夫妻多年來盡心照顧不離不棄，更為方便照顧大仔移居廣州，而細仔則非常叻仔，畢業於倫敦大學，令細龜倍感安慰。

黃一山大仔黃頌衡在8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症。（微博@黃一山）

黃一山細仔黃頌匡自小就讀國際學校。（微博@黃一山）

近年細龜積極經營其內地社交平台，不時拍片介紹美食，又會分享以前的拍戲趣事。適逢昨日是「520」，細龜拉埋老婆一齊拍短片，網民驚嘆二人像吃了防腐劑一樣，笑指細龜「還有成長空間」，而罕有現身的杜婷婷皮膚緊緻狀態極好。

黃一山與太太杜婷婷在「520」的浪漫日子，分享二人的愛情故事。（小紅書）

內容搞笑又浪漫。（小紅書）

夫妻兩雖然結婚快30年，但依然恩愛，他們在鏡頭前分享了二人當年的愛情故事，當中搞笑又浪漫。細龜表示在1992年認識太太的，那時候太太在深圳電視台做對外聯繫的部門，笑指因為長得漂亮，故借場地拍攝都比較易。杜婷婷笑言並不是，她的工作是專門對港澳台的藝人，如果這三地藝人來工作需要到深圳宣傳部攞批文的，她就是去申請這個批文。杜婷婷透露當時有導演叫她當主持，但她對廣東話不會說，所以做了幕後。

分享2人舊照，杜婷婷好靚女。（小紅書）

杜婷婷大爆細龜追求時的笑料。（小紅書）

細龜表示那時候就是要到深圳電視台當一個綜藝節目的嘉賓需要批文，在辦手續時認識上太太。他還笑言：「她本來是對外的，後來就對着我了，後來我們就談戀愛、結婚了。」杜婷婷笑指才沒那麼簡單，過程很曲折的，爆料說：「你要通過你的師傅，找上我們的導演，要跟我說呀，我怎麼不同意呀？你這都不說。」

兩人結婚多年依然恩愛。（小紅書）

被太太說只講開始和結果的細龜，之後從實招來：「我是透過我的師傅黎文卓去問她，有沒有這個意向？然後就問她的上司。」杜婷婷說當時是沒有這個意向的，她覺得那時候香港人就是那一個回鄉證就過關了，細龜在香港有沒有家、有沒有女朋友都不知道，「那個時候他又有多出名，我不會看香港台，就說說他很紅，但我又不知他有多紅，作為他女朋友的話，如果他在那邊有家，那我算什麼，所以都擔心。」

二人婚照。（小紅書）

細龜非常寵愛太太。（小紅書）

杜婷婷續指中間還有個小插曲，細龜當時還生氣了，「一般我們出去的時候，幾乎沒有兩個人，是有一些朋友一起的，有次過馬路，我擔心他太慢，我就拉着他的手說快點過去，然後他送我回家的時候，他就輕輕拉我的手，嚇我一跳，因為我拖他的手是無意的，但他拖我是有意的，然後他跟我的導演說，說我耍他，然後他就生氣了。導演還話問我是不是耍人，別人拖你隻手你為什麼躲開？我說很尷尬，因為別人說香港拖手就代表『拖友』，但那時還沒有確定關係。」

杜婷婷爆細龜當年第一次見家長就叫「爸媽」。（小紅書）

笑指對方太心急。（小紅書）

其後，杜婷婷又大爆細龜初次見她父母時的尷尬事，「就是我們還未結婚的時候，我帶他見我父母，他就先叫爸媽。我媽說『我還沒有準備呀』。」細龜解釋自己個性太熱情了，又話自己記憶力差，不記得可有其事：「第一次見面就叫爸媽？」杜婷婷直言：「真有，第一次見就叫爸媽好，雖然在拍拖，但那時還未結婚嘛，我覺得還是叫uncle、aunt或者伯父伯母，他太心急。」

二人婚照。（小紅書）