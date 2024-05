JW王灝兒宣布與男友分手　曾霸氣回應「泊錯岸」：我哋講心唔講金

歌手JW王灝兒今日(21日)在IG無預警宣布與富貴男友葉韋彤(Tarzan)結束六年情,目前已經正式分手,並且以英文字句透露目前的心情,同時勉勵自己。其實男方在2022年被報道他的家族生意出現問題,甚至破產,當時更屢傳JW因此而選擇分手。JW在同年曾推出音樂作品憑歌寄意揚言不離不棄,以及大方回應曾被網民嘲「泊錯岸」。

JW宣布分手。(IG圖片)

JW自從年男朋友和母親鍾佩雲被法庭頒令破產後,她出席公開活動回應被網民嘲「泊錯岸」,她表示與男朋友會互相扶持:「我哋講心唔講金,不急著結婚。」此外JW刻意在當時選擇推出音樂作品《陪你》,藉歌詞表達當時的心聲︰「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單…」。

JW當年與卓悅太子爺男友Tarzan愛得高調。(IG圖片)

另外由於男友的家庭背景相當富有,自從公開戀情後,多年來JW一直被指拜金,她對此曾經回應過:「好煩呀!我從來認為falling in love with someone rich,唔等於釣金龜!有乜嘢釣啫?對女仔來說幾unfair!我拍拖不會想太多,但公開後有不少這些字眼是unfair!大學畢業以來,我一直勤力工作,我從來、從來!無問過任何人攞錢,亦沒問過屋企人攞錢,從來靠自己!但外間一有標籤,就忘記了我的努力,譬如我跟誰一起,過去幾年就唔使做,現在就需要出返來工作,這完全是錯!我一直都有工作,疫情我都還在拍劇,真的很unfair。現在我不上網看留言,因為他們根本不了解我,亦認為不需要跟所有人解釋,我相信繼續勤力工作,終會有人看見!」

【王灝兒 JW《陪你》歌詞】

JW曾融入男家中,新年影全家福。(IG@jwchubz)