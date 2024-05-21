JW王灝兒宣布與男友分手　曾霸氣回應「泊錯岸」：我哋講心唔講金

歌手JW王灝兒今日（21日）在IG無預警宣布與富貴男友葉韋彤（Tarzan）結束六年情，目前已經正式分手，並且以英文字句透露目前的心情，同時勉勵自己。其實男方在2022年被報道他的家族生意出現問題，甚至破產，當時更屢傳JW因此而選擇分手。JW在同年曾推出音樂作品憑歌寄意揚言不離不棄，以及大方回應曾被網民嘲「泊錯岸」。

JW宣布分手。（IG圖片）

JW宣布分手。（IG圖片）

JW自從年男朋友和母親鍾佩雲被法庭頒令破產後，她出席公開活動回應被網民嘲「泊錯岸」，她表示與男朋友會互相扶持：「我哋講心唔講金，不急著結婚。」此外JW刻意在當時選擇推出音樂作品《陪你》，藉歌詞表達當時的心聲︰「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單…」。

JW當年與卓悅太子爺男友Tarzan愛得高調。（IG圖片）

另外由於男友的家庭背景相當富有，自從公開戀情後，多年來JW一直被指拜金，她對此曾經回應過：「好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔來說幾unfair！我拍拖不會想太多，但公開後有不少這些字眼是unfair！大學畢業以來，我一直勤力工作，我從來、從來！無問過任何人攞錢，亦沒問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一有標籤，就忘記了我的努力，譬如我跟誰一起，過去幾年就唔使做，現在就需要出返來工作，這完全是錯！我一直都有工作，疫情我都還在拍劇，真的很unfair。現在我不上網看留言，因為他們根本不了解我，亦認為不需要跟所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人看見！」

【王灝兒 JW《陪你》歌詞】

JW曾融入男家中，新年影全家福。（IG@jwchubz）