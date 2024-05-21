前TVB女神罕曬一家三口合照拒讓兒子曝光　閃嫁失婚男星後極低調

現年44歲的周勵淇（前名周麗淇，Niki）在2018年突然宣布婚訊，閃嫁失婚內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬），2020年誕下囝囝Morris。婚後兩人一直非常低調，周勵淇絕少分享老公的同框照，兒子亦甚少正面曝光，但近日適逢Morris生日，周勵淇就在IG曬出一家三口的合照，為囝囝慶生，她寫道：「眨眼間你就四歲了，願你繼續快樂，健康成長，Love u Morris. 」相中所見，生日Party以超級英雄為主題，現場以不同顏色的氣球佈置，Morris還收到大量禮物，收穫頗豐！

周勵淇（Niki）與傅浤鳴在2018年突然宣布婚訊。（IG@nk830）

Niki與傅浤鳴在2014年合作拍攝內地劇集《臥底》而結緣。（視覺中國）

去年8月，周勵淇趁着44歲生日大曬一家三口合照！（IG@nk830）

周勵淇同老公一起出席汪詩詩生日Party。（影片截圖）

好多禮物！（IG@nk830）

一家三口一起切生日蛋糕。（IG@nk830）

周勵淇一家三口都穿上白色上衣，打扮簡單清爽，周勵淇同Morris還溫馨咀嘴，三人又一起切生日蛋糕，非常幸福！不過細心留意可發現Morris都被遮樣，原來全因為老公，周勵淇曾在接受訪問時透露因老公很傳統，不希望兒子樣貌曝光，擔心會影響兒子的正常生活，不想令人覺得他很特別。周勵淇又透露曾有個大品牌找母子檔拍廣告，但她都尊重老公意見，拒絕了邀約。

溫馨咀嘴！（IG@nk830）

睇唔清Morris個樣。（IG@nk830）

Morris 3歲生日Party。（IG@nk830）

兩公婆非常低調，極少合體，只會間中在聚會上露面。（IG圖片）

周勵淇曾在接受訪問時透露因老公很傳統，不希望兒子樣貌曝光。（IG@nk830）

擔心會影響兒子的正常生活。（IG@nk830）

其實周勵淇當時在疫情高峰期懷孕，被迫不能外出，產子後更一度出現過情緒問題，需約見心理醫生，幸好如今已痊癒。周勵淇自生B後近乎「神隱」4年，全心全意做好媽媽角色，雖然老公主力在內地工作，但一家三口就一直在港居住，如今周勵淇亦全面「復出」投入演藝工作。

周勵淇自生B後近乎「神隱」4年，全心全意做好媽媽角色。（IG@nk830）

全面「復出」！（IG@nk830）

依然好靚女！（IG@nk830）