2003年港姐亞軍,索爆人妻兼靚媽楊洛婷(Rabeea)日前 (16/5) 剛度過了她的43歲生日,與家人朋友進行了連串慶祝活動。楊洛婷與老公,Dear Jane主音黃天翱 (Tim) 婚後育有一仔一女,生了兩個小朋友的她身材完全沒有走樣,狀態keep得極佳。她從來不會吝嗇自己的美好身材,不時以性感形象示人,又會於IG post性感相大派福利。前日她就 post了她在泳池邊影的性感美照,大曬極品body。

楊洛婷完美輸畀老公Tim黃天翱﹗(IG:@rabeeayeung)

楊洛婷身材火辣。(IG圖片)

楊洛婷呢張相竟惹來網民鬧爆。(ig圖片)

楊洛婷呢輯相好靚。(IG:@rabeeayeung)

楊洛婷不負索爆火辣人妻之名。(IG:@rabeeayeung)

楊洛婷留言寫道:「I am too young to be this old! (我還太年輕,不可能這麼老!) 」相中的她穿上比堅尼在泳池邊大擺各種誘人甫士影靚相,在邪惡視覺下傲人上圍更顯堅挺,甚至可以說是反地心吸力,完全不似是43歲兼生過兩個小朋友的媽咪。網民紛紛留言大讚她又靚又Fit:「靚到犯晒規咁得唔得㗎?」、「嘩!婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅靚太索爆媽媽你以一身噴血三點式泳衣嚟慶祝生日,真係好凸出嘅魔鬼身材呀!」

楊洛婷與好姊妹一起。(ig圖片)

楊洛婷盡騷誘人身材。(ig圖片)

楊洛婷盡騷誘人身材。(ig圖片)

楊洛婷的度假床照。(ig圖片)

楊洛婷的度假水着靚相。(ig圖片)