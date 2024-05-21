陳淑芬入行50年紀念展延長至6月尾　謝天華喺海報搵到當年嘅簽名

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》自3月21日假澳門倫敦人舉行以來反應熱烈、好評如潮，吸引了許多港澳、內地和海外的市民、「哥」迷專程前往參觀，亦成了各網上平台的「洗版」熱搜話題。為了讓更多人士能夠親睹這些珍貴展品，各方達成協議，將展期由5月19日延長至6月30日，希望大家珍惜這難得機會前來參觀。由於時間匆促，19日完成後，紀念展將於5月22日再重開，觀眾可以免費入場。

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》延長至6月尾。

天星娛樂總裁陳淑芬（陳太）入行五十周年，陳太不惜工本籌備了《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，與大家一起見證演藝行業在這半世紀的發展及輝煌的歷程。陳太自1973年入行，一直在音樂、經紀人、版權、演唱會和音樂劇等多個領域做出卓越貢獻，在世界各地舉辦了二千多場演出，與許多本地及國際名人巨星合作無數、惺惺相惜。

天星娛樂總裁陳淑芬（陳太）入行五十周年，陳太不惜工本籌備了《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，與大家一起見證演藝行業在這半世紀的發展及輝煌的歷程。

是次紀念展除吸引市民大眾慕名而來，許多文化、演藝同業亦特意前往參觀，場內經常星光熠熠，包括：胡楓、汪明荃、陳潔靈、關菊英、姜大衞、李琳琳、狄波拉、鄭丹瑞、譚耀文、呂良偉、謝天華、黎耀祥、于毅、陳松伶、陳欣健、龍婷、譚晶、Supper Moment等。汪明荃、陳潔靈及關菊英在看到陳太當年為她們製作的唱片，都驚喜不已，讚嘆陳太對舊物的悉心保存；而曾參演音樂劇《雪狼湖》及《風雲創意音樂劇》的陳松伶、于毅、謝天華、鄭丹瑞、呂良偉、譚耀文、黎耀祥，都表示彷如走進時光隧道，昔日與團隊合力演出的種種場面重現眼前，謝天華更在《雪狼湖》海報上找到他當年的簽名，開心得即時嚷著要打卡留念！而與陳太相識多年的國際巨星 Paul Anka，更於巡演期間抽空親臨澳門。Paul在紀念展中看到自已送給陳太的首本名曲《My Way》的手稿及刻有名字的手錶，印證著他與陳太相知相交數十年的友情，十分感動。

場內經常星光熠熠。

譚耀文

謝天華喺海報上面搵到自當年嘅簽名。

鄭丹瑞 。

黎耀祥

陳潔靈

陳松伶

汪明荃

于毅

呂良偉

陳太表示《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》承蒙各方好友、「哥」迷、對流行文化音樂及演唱會進程有興趣的朋友厚愛，這段時間不斷收到好友們對紀念展的讚賞，表示勾起很多微時或成長過程中的種種回憶及不解之謎！很多認識或不認識的訪客、「哥」迷，參觀完紀念展，轉發照片上社交平台，讚賞之聲不絕，好評如潮，讓更多人知道這紀念展，令陳太感動不已，她及策展人張叔平和夏永康都感到心血沒有白費！很多訪客表示希望可以延長展期，經過多番努力及與各方協調，現將展期延長至6月30日，希望更多觀眾可以把握機會，盡快來觀賞！

Paul Anka 與陳淑芬在紀念展合照留念。

Paul Anka 看到當年送陳太的手錶和 My Way 手稿 感動不已。

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》資料詳情：

《陳淑芬．星星相識 50 年．紀念展》



出品人：陳淑芬



策展人：張叔平 陳淑芬 夏永康



日期：2024 年 3 月 21 日至 6月30 日



開放時間：11:00am – 7:00pm (逢星期二休館)



地點：澳門倫敦人 4 樓敦煌宴會廳



門票：免費入場

