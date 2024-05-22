新婚人妻孖老公拍拖放狗發生恐怖意外　愛犬遇襲遭咬穿腸危在旦夕

「牛雜妹」李亦喬上月宣布與拍拖7年的圈外男朋友結婚成為招太，踏入人生另一階段，她的愛犬亦有陪嫁跟她一起展開新生活。李亦喬飼養了兩隻狗狗，分別是貴婦狗Whiskey，以及唐狗Captain 。昨日（21日）早上，她在IG內分享了多張愛犬Whiskey的照片和片段，透露前一晚放狗的時候，Whiskey不幸遇上意外，被襲且受了重傷。

牛雜妹李亦喬。(李亦喬ig)

30歲牛雜妹李亦喬（Monnie）無預警宣布答允男友求婚，將榮升人妻﹗（IG：@monnie216）

好清純。（IG@李亦喬）

好笑容。（IG@李亦喬）

好清純。（IG@李亦喬）

李亦喬分享了愛犬Whiskey遇襲重傷後，躺在寵物醫院搶救中的照片和片段，留言寫道：「我從來沒想過會有這樣的一天，我可愛的Whiskey 從來不理會其他狗仔，只愛痴人玩……一個好好放狗的晚上，一隻伯恩山狗突然衝出來咬我whiskey，大腸小腸等多處被咬傷，大量出血……醫生說有生命危險，轉介市區醫院…Whiskey 很堅強，醫生說他情況非常差，身上出現的6，7個情況，任何一個都足以令其他狗致命，如果他晚幾小時做手術也沒可能生存……現在在ICU的他須被繼續觀察，未來這三天是關鍵….希望大家祝福他……也希望所有養狗的人，如果你的狗有攻擊人/其他動物的可能性，外出時請拉好狗繩，有需要就為牠戴上口罩，做一個負責任的狗主。」

李亦喬的愛犬Whiskey。(IG圖片)

相中可見Whiskey和李亦喬以及她老公身上都血漬斑斑，而且狗狗的身體不斷抖震，傷勢嚴重，令人看了十分心痛。網民都紛紛留言為Whiskey打氣加油，送上祝福，齊齊為牠集氣希望牠能捱過這一關。李亦喬今早就上載了Whiskey甦醒過來的樣子，仍然是十分虛弱。

李亦喬愛犬Whiskey傷勢嚴重。(ig圖片)

李亦喬愛犬Whiskey傷勢嚴重。(ig圖片)

李亦喬愛犬Whiskey傷勢嚴重。(ig圖片)

李亦喬老公身上滿布血跡。(ig圖片)

李亦喬老公身上滿布血跡。(ig圖片)

好恐怖。(ig圖片)

李亦喬愛犬Whiskey傷勢嚴重。(ig圖片)