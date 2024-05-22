歌手2024｜直播模式受歡迎吸金力強　逾15家廣告商表明想合作

內地綜藝節目《歌手2024》採用直播模式播出大受歡迎，除了赢得高收視之外，還吸引不少廣告商想進駐節目，近日據內地媒體報導指出，在節目中投放短短15秒廣告位的報價竟高達9000萬人民幣(約9700萬港元)，可見該節目吸金力相當驚人。

《歌手2024》採用直播模式播出大受歡迎。（《歌手2024》微博圖片）

《歌手2024》因採用直播模式，讓觀眾聽到歌手最真實的唱功，節目每逢星期五播出，微博都一定掀起話題，討論度非常之高。而眼見節目大受歡迎，各大廣告商亦看中時機，紛紛想進駐節目成為一份子，首期節目播出後己有逾15家廣告商表明想合作。

然而，據內地媒體報導指出，目前節目廣告數量己追加到有12家品牌，較第一期節目翻了兩倍，累計赢得18家廣告商青睞。正因為節目紅遍大江南北，有業內人士指出，在節目中只播放一個短短15秒的廣告報價位就要高達9000萬人民幣，吸金力依然不斷上升，可見該節目帶動的經濟效益是多麼的強。

多位歌手真實唱功現形。（《歌手2024》微博圖片）

股價飆升。（網上圖片）

另外，因為節目成功更帶動湖南廣播電視台的「芒果超媒」股價飆升，在第一個交易日大漲至11.69%，截至在5月20日收盤，股價累計漲至16%，相比起5月10日收盤市值漲近70億人民幣，升幅相當驚人。