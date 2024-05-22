全球首個多啦A夢無人機匯演525起飛　呢個位係最佳觀賞區！

多啦A夢可算是跨越幾代香港人的童年回憶，相信不少港人都會記得放學「急急腳」趕返屋企睇「叮噹」或者《多啦A夢》卡通。早年多啦A夢創意品牌AllRightsReserved（ARR）曾於尖沙咀大搞《橡皮鴨二重暢》及《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前 100年祭》，吸引到不少遊客、港人打卡。今日（22/05）他們宣布又有新搞作，於尖沙咀星光大道舉行全球首場多啦A夢無人機匯演。



在看晚間新聞前，許多小孩總是會和爸媽吵著要收看卡通《多啦A夢》！

在7月的展覽之前，5月25日晚 晚上7時30分尖沙咀星光大道將會舉行全球首場多啦A夢無人機匯演，市民屆時在星光大道一帶海濱，可觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。

5月25日晚 晚上7時30分尖沙咀星光大道將會舉行全球首場多啦A夢無人機匯演。

5月25日晚 晚上7時30分尖沙咀星光大道將會舉行全球首場多啦A夢無人機匯演。

全球首場多啦A夢無人機匯演詳情

時間：5月25日晚上7時30分開始，歷時約15分鐘

最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）

注意事項：

1.基於安全理由及保持人流暢通，避免大量市民於星光大道個別路段逗留，及避免出現過分擠擁的情況，敬請市民前往星光大道不同地方觀賞，以免過分集中於單一地方，同時亦可讓公眾有更圓滿的觀賞體驗。

2.觀賞期間市民切勿於維港一帶放飛無人機，以免影響是次匯演。

3.匯演日期及時間會視乎天氣而隨時作出變更或延期，有關變更請留意官方網站、社交平台Instagram @doraemon100_tour 及Facebook @Doraemon 100 最新公布。

想睇5月25日多啦A夢無人機匯演，星光大道前段轉角位應該係最有利位置。

5月25日公布展覽詳情及公開發售門票

7月13日起開放的展覽將分為免費及收費展區，參觀人士須購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間，每節名額有限，先到先得。門票本週六（5月25日）起公開發售，憑票進入收費展區時將可領取非賣紀念品。展覽亦特別推岀「特典套裝」（限量3,000套），連一張門票及「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝及貼紙，讓粉絲一拼收藏整套限量徽章。更多門票詳情將於5月25日公布。