最幸福視后開直播被笑老花霸氣反擊　新手開播笑料百出網民封笨蛋

現年44歲的視后楊茜堯 (原名楊怡) 與老公羅子溢於2016年結婚，二人婚後育有一對寶貝仔女，一家四口生活幸福愉快。楊茜堯成為人妻人母後便淡出幕前全力照顧家庭，至近年才遂步復出拍劇。繼2018年的拍攝無綫劇集《再創世紀》之後，2020年拍《家族榮耀》、2023年就開拍了《黑色月光》，讓劇迷與粉絲可以再次看到她新的作品。昨日楊茜堯與佘詩曼以及林峯直播，因為不知道要連綫而搞到手足無措，相當搞笑。

楊茜堯同老公羅子溢好恩愛。(ig圖片)

楊怡又靚又Fit。（IG／＠tavia_yeung）

楊茜堯初入行的樣子。

有網民於社交網分享了楊茜堯昨日直播時的片段，並留言寫道：「要被楊怡笑死了，太可愛了姐姐，今晚和阿佘林峯直播，不知道要連線，自己在那唱獨角戲唱了好久，還納悶怎麽沒有聲音，真的要笑死。」片中一開始見到楊茜堯在調整音量，一頓操作之後她便表示：「啊，我聽唔到聲啊」，網民提示她要戴耳機，她說：「戴耳機？我依家無耳機喎，咁點呀？怎麼辦？沒有人告訴我要戴耳機。」網民告知下她才知道因為只有她一個所以沒有聲音。她又被網民笑指她老花，即說：「我不做了收工啦，我還要帶BB呢」楊茜堯不懂暫停字幕，顯得十分無助，向網民求救，被網民拍她是笨蛋，笑料百出。網民紛紛留言指她好可愛。

楊茜堯開直播笑料百出。(小紅書)

楊茜堯開直播笑料百出。(小紅書)

楊茜堯指有望與阿佘合作演情侶。（微博照片）

阿佘和林峯故意整蠱楊茜堯，在直播的時候播放羅子溢與王敏奕在新劇激情畫面。（微博照片）