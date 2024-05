黃又南富貴緋聞舊愛曬巨鑽宣布婚訊　與才俊男友拍拖1年正式封盤

現年40歲的黃又南曾與「旅遊達人」杜如風發展姊弟戀,又曾與圈外空姐、內地女星朱聖禕傳出緋聞,甚有異性緣,他曾在2017年被爆秘撻珠寶店老闆莊哲猛的千金、珠寶設計師莊莎娜(Sarah),兩人被影到「拍拖」食雞煲。事後女方更大讚男方有上進心又Nice,但黃又南就澄清是朋友關係,發展隨緣,更強調自己單身,緋聞亦不了了之。日前莊莎娜公開喜訊,獲拍拖1年的金融才俊男友Jason Lam求婚成功!

莊莎娜在IG曬出求婚照,並寫道:「I said yes ❤️」相中所見,現場以白色鮮花佈置,還準備了印有「Will you marry me?」字樣的背景板,Jason一手攬住女友,一手抱住大紥玫瑰花,兩人更甜蜜咀嘴,莊莎娜大曬巨型鑽戒,幸福滿瀉!據知莊莎娜與男友Jason在2018年經前港姐季軍丁子田介紹認識,去年莊莎娜還飛去意大利做丁子田婚禮的姊妹,不過莊莎娜與Jason相識時各自有另一半,直至去年才正式拍拖。雖然拍拖只有短短一年,但早前莊莎娜接受訪問時就直認已視Jason為理想老公,又大讚男友性格樂觀,脾氣好,並透露雙方已見過家長,計劃一、兩年內結婚。想不到相隔幾個月就公開喜訊,兩人即將拉埋天窗!

莊莎娜與男友Jason在2018年經前港姐季軍丁子田介紹認識。(IG@sara.tingg)

去年莊莎娜還飛去意大利做丁子田婚禮的姊妹。(IG@sara.tingg)

現年33歲的莊莎娜出身珠寶世家,爸爸是珠寶店老闆莊哲猛,本身是珠寶設計師的她,回流香港後幫手打理家族生意,2017年更創立自家珠寶品牌Sarah Zhuang Jewellery,由她負責設計,家姐莊菲娜(Fiona)負責營運,兩姊妹拍住上!莊莎娜外形出眾、家境富裕,具備完美女神Package,因而被譽為新一代「珠寶界女神」,她曾與萬希泉創辦人沈慧林合作,近年又獲得多項珠寶設計獎項,絕對是又靚又叻!

