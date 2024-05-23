黃又南富貴緋聞舊愛曬巨鑽宣布婚訊　與才俊男友拍拖1年正式封盤

現年40歲的黃又南曾與「旅遊達人」杜如風發展姊弟戀，又曾與圈外空姐、內地女星朱聖禕傳出緋聞，甚有異性緣，他曾在2017年被爆秘撻珠寶店老闆莊哲猛的千金、珠寶設計師莊莎娜（Sarah），兩人被影到「拍拖」食雞煲。事後女方更大讚男方有上進心又Nice，但黃又南就澄清是朋友關係，發展隨緣，更強調自己單身，緋聞亦不了了之。日前莊莎娜公開喜訊，獲拍拖1年的金融才俊男友Jason Lam求婚成功！

黃又南曾在2017年被爆秘撻珠寶店老闆莊哲猛的千金、珠寶設計師莊莎娜。（IG@wongyounam）

黃又南曾在2017年被爆秘撻珠寶店老闆莊哲猛的千金、珠寶設計師莊莎娜（Sarah，右二）。（視覺中國）

莊莎娜是靚女珠寶設計師。（IG@sarah.zhuang）

日前莊莎娜公開喜訊，獲拍拖1年的金融才俊男友Jason Lam求婚成功！（IG@sarah.zhuang）

大曬巨型鑽戒！（IG@sarah.zhuang）

莊莎娜在IG曬出求婚照，並寫道：「I said yes ❤️」相中所見，現場以白色鮮花佈置，還準備了印有「Will you marry me?」字樣的背景板，Jason一手攬住女友，一手抱住大紥玫瑰花，兩人更甜蜜咀嘴，莊莎娜大曬巨型鑽戒，幸福滿瀉！據知莊莎娜與男友Jason在2018年經前港姐季軍丁子田介紹認識，去年莊莎娜還飛去意大利做丁子田婚禮的姊妹，不過莊莎娜與Jason相識時各自有另一半，直至去年才正式拍拖。雖然拍拖只有短短一年，但早前莊莎娜接受訪問時就直認已視Jason為理想老公，又大讚男友性格樂觀，脾氣好，並透露雙方已見過家長，計劃一、兩年內結婚。想不到相隔幾個月就公開喜訊，兩人即將拉埋天窗！

幸福滿瀉。（IG@sarah.zhuang）

拍拖一年。（IG@sarah.zhuang）

感情甜蜜。（IG@sarah.zhuang）

郎才女貌。（IG@sarah.zhuang）

莊莎娜與男友Jason在2018年經前港姐季軍丁子田介紹認識。（IG@sara.tingg）

去年莊莎娜還飛去意大利做丁子田婚禮的姊妹。（IG@sara.tingg）

現年33歲的莊莎娜出身珠寶世家，爸爸是珠寶店老闆莊哲猛，本身是珠寶設計師的她，回流香港後幫手打理家族生意，2017年更創立自家珠寶品牌Sarah Zhuang Jewellery，由她負責設計，家姐莊菲娜（Fiona）負責營運，兩姊妹拍住上！莊莎娜外形出眾、家境富裕，具備完美女神Package，因而被譽為新一代「珠寶界女神」，她曾與萬希泉創辦人沈慧林合作，近年又獲得多項珠寶設計獎項，絕對是又靚又叻！

莊莎娜出身珠寶世家，爸爸是珠寶店老闆莊哲猛。（IG@sarah.zhuang）

家姐莊菲娜（Fiona）亦是珠寶界才女，老公是百仁基金副主席楊華勇。（IG@sarah.zhuang）

莊莎娜在2017年創立自家珠寶品牌Sarah Zhuang Jewellery。（IG@sarah.zhuang）

珠寶界女神！（IG@sarah.zhuang）

莊莎娜負責設計，家姐莊菲娜負責營運，兩姊妹拍住上！（IG@sarah.zhuang）

兩姊妹都好靚女！（IG@sarah.zhuang）

莊莎娜曾與萬希泉創辦人沈慧林合作。（資料圖片）

私交甚篤。（資料圖片）

莊莎娜熱愛運動，身材好Fit！（IG@sarah.zhuang）