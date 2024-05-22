最後一屆口罩小姐加入做女騎士　性感透視裝揸住電單車影寫真

最後一屆口罩小姐季軍「細細粒」馮寶欣擁有多重身份，除了是YouTuber、KOL、主持、演員外，她最近更成功考獲電單車車牌，加入女騎士之列。從此，公路上多了一個型格又「細細粒」的女騎士！馮寶欣為了好好慶祝一番，她特意邀請攝影師拍攝一輯型格的女騎士寫真，紀錄她在公路上的英姿。

馮寶欣黑色透視裝上陣。

馮寶欣回想首次在菲律賓坐電單車，她表示感到很刺激、好玩、自由，但她不想只成為那座上客，「自己也想試下駕駛，便決定去學了。」駕駛電單車最大的困難是要克服當中的恐懼，她指：「駕駛電單車需要反應敏捷，當去到某速度時，只要你做錯一個決定或者怯一怯，便有機會受傷。」她續說：「每次遇到恐懼時，我便叫自己別要害怕，一旦害怕便會有危險。過程中有很多心理關口要克服，會自己跟自己打架。」本身不擅於控制機械的她有感駕駛電單車是十級困難，「打八字打到有數次想哭，不斷打卻連續打了十多個圈也打不到。」

馮寶欣型格又性感。

屢試屢敗的寶欣反問自己當初為何要學電單車，「一開始覺得好玩、刺激便報名，但之後卻是恐懼及感到被折磨，內心很掙扎要不要跟師傅說放棄。」不過考慮清楚後，寶欣不甘心就此放棄，「這一刻我放棄是很容易，但人生路上不同的層面都可能會遇到這種恐懼，是否每一次都放棄呢？」她決心要繼續並勉勵自己：「不要恐懼那恐懼！當面對恐懼的時候，我不理會它並專注在自己所學的能力去做，別讓恐懼左右我的想法。」放下恐懼後，寶欣便成功了，讓她知道自己是有這種能力，不能被心魔影響。

馮寶欣加入女騎士之列。

興趣多多的她原來是一個「牌王」，不過經常考牌的她不只是為了考獲那牌照，「想證明自己是有這種能力去做，而且覺得開心和好玩。電單車以外，有學潛水、打鼓、英文。」學海無涯，寶欣認為：「遲學是不緊要的，之後的人生還有很多時間，現在的我就是最早下決定去改變未來，到我40歲之時便可多謝30歲的自己所作的這個決定。」

馮寶欣克服恐懼考獲電單車牌。

33歲的寶欣經歷過親人的離世，令她覺得要把握有限時間做喜歡的事，讓自己無悔一生。她有感而發：「家人、朋友、伴侶、寵物……去到某時候所有人都會離開你。我經歷過媽媽離開，到現在仍然是很痛。父母不會永遠與你一起，因為他們會老，亦有可能因各種原因而要『走先』，之後便由自己去照顧自己。」

馮寶欣公路上展示英姿。

生老病死是每個人的必經之路，她眼濕濕地說：「無論你有多用力去捉住一條生命也是捉不到的，要離開的便要離開。生命是脆弱和很突然，在一瞬間發生，是沒法預計。」她提醒大家：「趁尚有時間便去珍惜，雖然珍惜過後仍會痛，不過那種痛會帶點甜。我媽咪是癌症後一個多月便離世，走得很急。其實你會知道一個人要準備離世，其狀態是不同的。做一個好好的道別，希望將來可以在天堂再見。」既然沒法留住一條生命，不如好好珍惜有限的人生。

馮寶欣堅持不放棄終可成功。

多方面發展的寶欣目前有個演員夢，「很想拍電影！另外，希望我可以在這兩年寫一套作品，在黑盒劇場演出，與觀眾分享一些諗法。」有時候，她很想撕掉拍片、主持的標籤，向觀眾展示另一面的自己。她透露：「疫情時報了演戲班，修讀了兩年表演藝術，幾乎是半工讀。首年在牛池灣演舞台劇，第二年則去英國愛丁堡藝術節戲劇演出。」機會是留給有準備的人，寶欣為追夢努力裝備自己，相信定能遇上合適的角色。