台灣萌萌的｜林映暉下身被襲險走光　嚇到失控尖叫：我仲要著...

由黃紫恩（Jojo）、林映暉（暉哥）主持的全新人寵旅遊節目《台灣萌萌的》於TVB Plus（82台）播映。一連8集節目兩位主持Jojo跟暉哥出走到台灣，匯合台灣美女嘉賓︰模特兒邱惠雯、名模王心恬、台職棒啦啦隊成員林可、重訓（重量訓練）女神梁子淇及各人的愛犬出鏡，介紹當地人狗共融的好去處。

暉哥跟Jojo擔任《台灣萌萌的》主持。

暉哥跟Jojo擔任《台灣萌萌的》主持。

一連兩集嘉賓為名模王心恬跟愛犬皮皮。

三人一狗到訪台灣寵物米芝蓮餐廳。

今晚（23日）及明晚（24日）一連兩集登場的狗奴，為名模王心恬與愛犬皮爾郡周（皮皮）。今晚三人一狗會到訪榕錦時光生活園區、金屋藏車食堂、慵懶咖啡及金普頓大安酒店。當中的金屋藏車食堂更是台北十大米芝蓮寵物餐廳，內裏以美式古董車作陳設，人食狗食俱備，皮皮吃到津津有味，更難得是附設美容服務，集美容美食於一身。今集令王心恬最興奮的，莫過於可以首次帶皮皮入住五星級酒店及舉行4歲生日會。

皮皮堪稱「富狗代」可以入住五星級酒店。

三人在酒店為皮皮慶祝4歲生日。

三人在酒店為皮皮慶祝4歲生日。

明晚（24日）行程包括桃園神社、食。光機（狗狗餐廳）、富田花園農場、覓秘午憩入住豪華露營車及野外燒烤及三征工作室為皮皮第一次拍攝寫真。於桃園神社三人一狗穿上和服化身「日本娃娃」，Jojo、暉哥各自擺出迷人甫士爭妍鬥賣萌。

桃園神社有人同狗的和服出租服務。

三人一狗在神社前爭妍鬥麗。

三人一狗在神社前爭妍鬥麗。

Jojo化身日本娃娃。

最搞笑一幕發生在桃園親子農場，暉哥跟Jojo手持食物吸引一班小羊圍住，其中一隻從後偷襲暉哥，嚇到穿著短裙的暉哥大叫，深怕因此走光，她說︰「太熱情喇，我仲要著白色衫……」豈料話口未完，另一隻又撲到身上嚇到暉哥再次失控尖叫，一邊餵上手上食物，一邊往後退。之後的拍攝小羊們對暉哥情有獨鍾，專揀她埋手，令她接連驚叫多次。

暉哥在農場連環受小羊「襲擊」，非常受歡迎。

暉哥在農場連環受小羊「襲擊」，非常受歡迎。

連番受襲的暉哥嚇到大叫。

連番受襲的暉哥嚇到大叫。

連番受襲的暉哥嚇到大叫。

一行人入住豪華露營車及品嚐野外燒烤。