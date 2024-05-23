無綫小生睇老婆同羅子溢激嘴嬲爆鬧白痴　見到呢個動作塊面變綠色

洪永城 (Tony) 與老婆梁諾妍 (Inez) 於2021年7月11日奉子成婚，雙喜臨門，他們的愛情結晶品Amber (洪寶寶) 於同年12月19日出世，細女Beryl則於今年3月出世，組成了四口之家，生活幸福愉快。洪永城與老婆一直十分恩愛，他亦好錫老婆，支持她繼續演藝事業。梁諾妍有份參演的新劇《家族榮耀之繼承者》近日正在熱播，劇中她與羅子溢 (原名羅仲謙) 有感情線，甚至有親熱戲。洪永城昨晚就於社交網分享了一段短片，是他睇老婆與羅子溢親熱戲的真實反應。

40歲洪永城最近再度榮升奶爸，梁諾妍今年三月又生第二胎女兒Beryl。（IG照片）

梁諾妍（Inez）剛坐完月！（IG：@inez_leong）

洪永城和愛妻梁諾妍出席活動。（梁碧玲攝）

洪永城和梁諾妍於2021年結婚。（資料圖片/葉志明攝）

梁諾妍與老公洪永城（葉志明攝）

片中洪永城正在用手機看該場戲，當他老婆梁諾妍從遊艇下層出場時，他即大讚老婆一大早好靚女，古銅膚色好迷人，表示自己當日就是被老婆的健康膚色吸引。之後梁諾妍走到遊艇上層一見到羅子溢，便從後摟住了對方。此時洪永城立刻醋意大發說：「你都無試過咁樣喺後面攬過我。」他更罵劇中羅子溢：「流血之嘛，好叻咩？白痴。」又與羅子溢比拼胸肌和腹肌。當梁諾妍與羅子溢肉緊咀咀，洪永城再次爆發：「喂，使唔使，出埋脷咁」並附上嬲到爆粗的emoji來表達他嬲爆的心情，又吐槽劇情安排兩人這場親熱戲，還為自己配上嬲到塊面變綠色的特效，相當搞笑。

洪永城睇老婆同羅子溢咀咀睇到嬲爆。(抖音截圖)

洪永城睇老婆同羅子溢咀咀睇到嬲爆。(抖音截圖)

洪永城睇老婆同羅子溢咀咀睇到嬲爆。(抖音截圖)

洪永城睇老婆同羅子溢咀咀睇到嬲爆。(抖音截圖)

洪永城睇老婆同羅子溢咀咀睇到嬲爆。(抖音截圖)

洪永城睇老婆同羅子溢咀咀睇到嬲爆。(抖音截圖)

洪永城同羅子溢比拼胸肌腹肌。(抖音截圖)