霍啟仁與泰國女友拍拖5年求婚成功　打扮極樸素儀式簡單又甜蜜

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中44歲的大哥霍啟剛當選港區人大代表，與「跳水皇后」郭晶晶更婚姻美滿，可謂家庭事業雙豐收；而40歲的霍啟山現任霍英東集團副總裁，亦是香港足總副主席，事業有成，成為「城中筍盤」；至於36歲的孻仔霍啟仁是霍英東集團執行董事，平日甚少公開露面，十分低調。不過今日（23日）霍啟仁突然傳出喜訊，向拍拖5年的泰國女友求婚成功！

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為。（微博@郭晶晶）

霍震霆獲頒大紫荊勳章，三子同新抱郭晶晶都有到場祝賀。（IG@eric_fok_）

霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛與郭晶晶經常出雙入對。（資料圖片）

霍啟山事業有成。（IG@eric_fok_）

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霍啟仁女友曬出求婚照，並寫道：「Life’s more fun with you in it everyday 🤍#congratulationsjeremy. 」相中所見，西裝骨骨的霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，求婚儀式沒有華麗佈置，亦沒有鋪張排場，霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，簡單又甜蜜，一班好友都紛紛留言送上祝福！

求婚成功！（IG圖片）

感情穩定。（IG圖片）

低調。（IG圖片）

其實霍啟仁年輕時緋聞纏身、桃花不斷，自小備受寵愛的他早年被安排在英國留學，當時有一位外形出眾的女友Rebecca Lo，兩人愛得甜蜜又高調，但其後霍啟仁被爆暗撻Rebecca的閨密Antonia，又與台灣女星楊千霈傳出緋聞，多角關係糾纏不清，最後霍啟仁與拍拖5年的Rebecca分手收場。不過疑被情所困的Rebecca選擇輕生，結束了24歲的生命。

霍啟仁年輕時緋聞纏身、桃花不斷。（視覺中國）

霍啟仁舊愛Rebecca。（視覺中國）

除了情史豐富之外，霍啟仁亦曾因捲入醉駕案而飽受爭議。2010年7月霍啟仁因涉嫌酒後駕駛被捕，同年10月開庭時，霍啟仁媽媽朱玲玲全程陪伴愛子，最後霍啟仁承認控罪，並指自己患上抑鬱症，被判160小時的社會服務令。經歷醉駕事件之後，霍啟仁變得更為低調，2019年與現任女友開始拍拖，至今5年感情穩定，兩人不時結伴出席好友聚會，十分甜蜜！

兩人不時結伴出席好友聚會。（IG圖片）

感情穩定。（IG圖片）

愛得甜蜜。（IG圖片）