霍啟仁與泰國女友拍拖5年求婚成功　打扮極樸素儀式簡單又甜蜜

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁(霍啟人),位位都年輕有為,當中44歲的大哥霍啟剛當選港區人大代表,與「跳水皇后」郭晶晶更婚姻美滿,可謂家庭事業雙豐收;而40歲的霍啟山現任霍英東集團副總裁,亦是香港足總副主席,事業有成,成為「城中筍盤」;至於36歲的孻仔霍啟仁是霍英東集團執行董事,平日甚少公開露面,十分低調。不過今日(23日)霍啟仁突然傳出喜訊,向拍拖5年的泰國女友求婚成功!

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁(霍啟人),位位都年輕有為。(微博@郭晶晶)

霍震霆獲頒大紫荊勳章,三子同新抱郭晶晶都有到場祝賀。(IG@eric_fok_)

霍家四父子齊聚人民大會堂,出席紀念座談會。(IG@fok_kenneth)

霍啟剛與郭晶晶經常出雙入對。(資料圖片)

霍啟山事業有成。(IG@eric_fok_)

霍啟仁女友曬出求婚照,並寫道:「Life’s more fun with you in it everyday 🤍#congratulationsjeremy. 」相中所見,西裝骨骨的霍啟仁在小艇上向女友求婚,女方打扮樸素,求婚儀式沒有華麗佈置,亦沒有鋪張排場,霍啟仁單膝下跪,為女友戴上戒指,簡單又甜蜜,一班好友都紛紛留言送上祝福!

求婚成功!(IG圖片)

其實霍啟仁年輕時緋聞纏身、桃花不斷,自小備受寵愛的他早年被安排在英國留學,當時有一位外形出眾的女友Rebecca Lo,兩人愛得甜蜜又高調,但其後霍啟仁被爆暗撻Rebecca的閨密Antonia,又與台灣女星楊千霈傳出緋聞,多角關係糾纏不清,最後霍啟仁與拍拖5年的Rebecca分手收場。不過疑被情所困的Rebecca選擇輕生,結束了24歲的生命。

霍啟仁年輕時緋聞纏身、桃花不斷。(視覺中國)

霍啟仁舊愛Rebecca。(視覺中國)

除了情史豐富之外,霍啟仁亦曾因捲入醉駕案而飽受爭議。2010年7月霍啟仁因涉嫌酒後駕駛被捕,同年10月開庭時,霍啟仁媽媽朱玲玲全程陪伴愛子,最後霍啟仁承認控罪,並指自己患上抑鬱症,被判160小時的社會服務令。經歷醉駕事件之後,霍啟仁變得更為低調,2019年與現任女友開始拍拖,至今5年感情穩定,兩人不時結伴出席好友聚會,十分甜蜜!

兩人不時結伴出席好友聚會。(IG圖片)

愛得甜蜜。(IG圖片)