百老滙音樂劇香港巡演 《仙樂飄飄處處聞》王灝兒JW 客席演出角色

由Broadway International Group及Broadway Asia製作的Rodgers & Hammerstein《仙樂飄飄處處聞》國際巡迴演出香港站已於4月中揭開序幕。這部膾炙人口作品現於西九文化區戲曲中心大劇院盛大演出，並慶祝這部深受全球人士喜愛的經典作品踏入65 週年。香港站演期至音樂劇自宣布來港演出後，門票銷售反應熱烈，現已加開24場至6月9日(星期日)。週末門票只剩少量，平日則可享較佳位置門票。

《仙樂飄飄處處聞》國際巡迴演出香港站已於4月中揭開序幕。

音樂劇監製Simone Genatt早前宣布香港女歌手王灝兒(JW)將會由5月21日起參與香港站指定場次演出，飾演劇中曾與Captain Von Trapp有一段情的美麗女士Elsa Schraeder一角。Simone表示：「我們非常高興邀請到JW參與我們香港站的最後三週演出。她將為角色加入其開朗有趣的獨特個性，我們很高興她能加入我們的頂尖團隊。這是一個難得的機會，每個人都為JW能參演香港站演出感到興奮。」

香港女歌手王灝兒(JW)將會由5月21日起參與香港站指定場次演出。

來自紐約的音樂劇巡演導演Matt Lenz表示：「作為一間擁抱多元文化機會的團體，我們熱切歡迎JW於《仙樂飄飄處處聞》香港站的指定場次出演劇中關鍵角色Elsa Schraeder。我很高興於最近到港時跟JW見面，我知道她的熱情將會感染到我們的香港觀眾和國際巡演演員。」

JW表示對能參與百老滙音樂劇《仙樂飄飄處處聞》香港站演出非常期待：「明天終於正式參演，我實在非常興奮！《仙樂飄飄處處聞》團隊在這訓練及彩排期間對我作出全力支持，希望我能讓大家感到自豪！」

JW表示對能參與百老滙音樂劇《仙樂飄飄處處聞》香港站演出非常期待。

JW續道：「我深信觀眾會跟我一樣熱愛這個音樂劇，希望還未欣賞的大家會前來觀看。明天我便會首次於音樂劇演出Elsa Schraeder一角，我的粉絲千萬不要錯過來欣賞我演出的機會！」

JW於《仙樂飄飄處處聞》香港站的指定場次出演劇中關鍵角色Elsa Schraeder。

「01空間」獨家送上：王灝兒JW限定場次 買2送1優惠

https://www.tickets.soundofmusichk.com/zh-hant/packages/

(1) VIP Do-Re-Mi ｜合共$2,376 (原價$3,564)

(2) VIP ｜合共$2,178 (原價$3,264)

(3) A Reserve ｜合共$$1,977 (原價$2,964)

【仙樂飄飄處處聞】

日期：4月16日(二) 至 6月9日(日)

地點：戲曲中心大劇院

更多詳情：https://bit.ly/3VMYGUR

王灝兒JW出演場次

5月21-22日

5月25日 (下午2:30 & 晚上7:45場次)

5月26日 (下午6:30 場次)

5月28-31日

6月2日 (下午6:30 場次)

6月4-7日

6月9日 (下午6:30 場次)