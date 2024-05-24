43歲名媛腹部驚現離奇疤痕惹熱議　網民猜為維持螞蟻腰切除肋骨？

現年43歲的美國名媛Kim Kardashian一向都喜歡以性感形象示人，更帶起了豐臀及豐唇的潮流。最近Kim以驚人的螞蟻腰現身有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala，隨即引起網民熱烈討論，究竟她做了什麼才令腰幼成這個樣子。

Kim Kardashian早前現身Met Gala的造型。（VCG）

Kim的腰部幼得驚人。（VCG）

日前有傳媒拍得Kim Kardashian外出的照片，相中看到穿了露腰上衣她的腹部出現離奇疤痕，隨即引起網民熱烈討論。有網民在小紅書分享照片，並留言寫道：「kim腰側這傷疤是真摘肋骨了嘛 kim之前在met gala 上穿的束腰 把腰圍勒的驚人的程度 大家都猜測她像夢露一樣摘肋骨了 她最近的出街照 露出來腰側的疤痕 不知道是不是摘肋骨的實錘」。

Kim日前被傳媒拍得腹部驚現離奇疤痕。（VCG）

隨即惹來網民熱烈討論。（VCG）

有網民猜Kim可能是為了維持螞蟻腰而摘了肋骨。（VCG）

有大批網民指Met Gala當日Kim只是穿了束腰，而照片中所謂的疤痕，應該是束腰太緊勒了出來的痕而已：「看起了腰還是很粗」、「應該是單純的皮鬆了」。不過亦有人認為Kim有可能真的是摘了肋骨，並表示：「感覺就是拆了。。那個比例很恐怖」、「看到腰隱約疼了下」。其實Kim並不是首次被指摘了肋骨，早幾年前出席同一活動時，已經被指腰部幼得驚人，當時對於摘肋骨傳聞，她表示：「我根本都不知道這（摘肋骨）是否真的可行。」

2019年Kim出席Met Gala時，網絡已經瘋傳她摘除了肋骨。（VCG）

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