前無綫有型熟男被網民捕獲生圖流出　頹爆街坊Look網民都話認唔出

憑無綫處境劇《愛·回家》中飾演律師「嚴謹」一角成功入屋的張達倫，於2022年約滿無綫離巢後，正式「賣身」給杜琪峯成為旗下藝人，先後亮相ViuTV劇集及綜藝節目，又參與電影演出，作多方面嘗試和發展。

張達倫於2012年憑在處境劇《愛·回家》中飾演「嚴謹Richard」一角成功入屋。（電視截圖）

張達倫效力無綫多年。（電視截圖）

日前有網民食完糖水在街上偶遇張達倫，並把二人合照分享到社交平台，沒料合照卻令不少網民大為震驚，向來被人稱讚為有型熟男的張達倫，竟變成為眼前的頹爆中年阿叔。該網民則寫道：「由於是晚上，剛開始沒敢認，經過再三確認才敢上前合影，人挺好。」

觀眾對張達倫亮相ViuTV感到意外。（影片截圖）

張達倫一家三口。（梁碧玲攝）

相中張達倫一身街坊裝，頭髮凌亂、發線上移兼滿臉鬚根，一副頹到爆的樣子，同平時型到爆的他簡直是兩個人，除了發帖網民坦言：「當時我們也忘了他的名字」外，其他網民也表示認不出來是張達倫：「沒打扮個樣差好遠，差點認不出」。

張達倫向來給人感覺是一位有型熟男。（IG圖片）

張達倫日前被網民捕獲，驚現一副頹爆。（小紅書）

現年43歲的張達倫於2004年讀完藝員訓練班後加入TVB成為旗下藝人，他第一部拍的劇集就是重頭劇《皆大歡喜》，在劇中飾演過茶客、學生、侍應、賊人、消防員及古惑仔等15個不同的角色，然而卻於入行初期突然患上面癱症而陷入事業低潮。他於2012年憑在處境劇《愛·回家》中飾演「嚴謹 Richard」一角成功入屋，更因為與楊卓娜所飾演的「霞姐」有感情線而大受觀眾歡迎，之後所接演的角色戲份亦變得愈來愈重，例如在《機動部隊2019》、《好日子》和《大步走》榮升男主演之一。

張達倫現時是杜琪峯旗下藝人。（IG圖片）

張達倫早前開心見到偶像梁朝偉。（IG圖片）

張達倫在離巢無綫後，曾透過經理人回覆《香港01》表示，因為自從有小朋友之後，覺得自己不再年輕，同時亦想趁自己年紀不算太大的時候再嘗試更多：「佢一路喺一個好好嘅家入面庇護，TVB好完善，但因為TVB劇集嘅製作好密集，當佢接咗一樣嘢嘅時候都唔想影響另一個行程，所以就接唔到其他嘢，變相就一路冇辦法去試其他嘅方向。」

張達倫（前排左一）早前出席電影《內幕》的拜神儀式，與吳鎮宇及郭富城都有不少對手戲。（VCG）